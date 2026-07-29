Tránsito y seguridad vial: las multas que están cerca de los $3 millones de pesos
Con la entrada en vigencia de una nueva normativa de tránsito, comenzó a regir una clasificación nacional que unifica 117 infracciones.
El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires oficializó este mes el nuevo esquema sancionatorio que rige en las calles y rutas del territorio provincial durante el período vigente. La medida responde a la actualización periódica del cuadro tarifario de multas de tránsito, el cual se encuentra vinculado de manera directa con las variaciones registradas en el precio de venta al público de los combustibles de mayor octanaje.
La adecuación normativa introdujo montos que impactan de lleno en el bolsillo de los automovilistas que cometan faltas al volante.
En el escenario actual, muchos usuarios desconocen que ciertos descuidos habituales o maniobras imprudentes en la vía pública pueden derivar en expedientes contravencionales con valores de varios dígitos. Conocer el desglose puntual de los montos resulta indispensable para tomar dimensión sobre las faltas que los organismos de fiscalización buscan erradicar de forma prioritaria en los controles vehiculares desplegados.
Las multas de tránsito más costosas en las rutas de la Provincia
El extremo superior de la tabla de sanciones en el ámbito provincial se encuentra encabezado por las faltas de mayor gravedad institucional y vial. El listado de las infracciones más costosas incluye las siguientes penalidades:
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Negativa a someterse al control de alcoholemia o test de sustancias: valores que parten desde un piso de $1.135.500 y escalan hasta la cifra tope de $2.725.200.
Conducción bajo los efectos del alcohol o estupefacientes: montos estipulados entre los $681.300 para el tramo inicial y un máximo de $2.271.000.
Exceso de los límites de velocidad permitidos: castigos fijados en la escala que va desde los $681.300 hasta los $2.271.000.
Cruce de semáforos con luz roja encendida: multas que inician en $681.300 y alcanzan los $2.271.000 en los casos más graves.
Otras faltas graves que superan los $2 millones
Estas faltan tienen como sanción mínima montos de $681.300 y pueden llegar a topes estipulados de $2.271.000.
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Circulación sin la Verificación Técnica Vehicular aprobada o al día
Transitar en contramano o por zonas no habilitadas como la banquina
Realizar giros indebidos a la izquierda en avenidas
Manejar sin contar con la licencia habilitante o siendo menor de edad
Circular sin la póliza de seguro obligatorio en plena vigencia
En tanto, hay faltas consideradas menores que mantienen penas económicas mucho más bajas, de entre $113.500 y $227.100.
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