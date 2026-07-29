Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 29 de julio
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con marcas térmicas propias de la época y un desmejoramiento de las condiciones climáticas del clima.
Tras las alertas emitidas para el Litoral, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico oficial del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las jornadas se presentarán con nubosidad variable y un gradual ascenso de la temperatura mínima hacia el cierre de la semana laboral.
En cuanto a este miércoles 29 de julio, la jornada que comenzó con el cielo mayormente nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado durante el resto de la tarde y la noche. Se espera una temperatura mínima de 8 grados y una máxima que alcanzará los 16 grados.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
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Jueves 30 de julio: Continuará el tiempo estable con nubosidad parcial a lo largo de toda la jornada. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 7 grados de mínima y los 17 grados de máxima.
Viernes 31 de julio: El cielo se presentará mayormente nublado durante la primera mitad del día, pero el panorama cambiará hacia la tarde y noche, cuando se anuncia la probabilidad de tormentas aisladas. La temperatura iniciará en los 13 grados y trepará hasta los 19 grados.
Sábado 1 de agosto: El comienzo del fin de semana arrancará inestable, con chaparrones previstos para la madrugada y la mañana. Con el correr de las horas, el tiempo mejorará y el cielo quedará parcialmente nublado en la tarde y noche. La mínima se mantendrá en 13 grados y la máxima rondará los 19 grados.
Domingo 2 de agosto: El domingo se perfila ideal para actividades al aire libre, con el retorno del cielo parcialmente nublado. Se prevé un descenso de la temperatura mínima, que descenderá hasta los 6 grados, mientras que la máxima llegará a los 16 grados.
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