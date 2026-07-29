Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 29 de julio

Jueves 30 de julio: Continuará el tiempo estable con nubosidad parcial a lo largo de toda la jornada. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 7 grados de mínima y los 17 grados de máxima.

Viernes 31 de julio: El cielo se presentará mayormente nublado durante la primera mitad del día, pero el panorama cambiará hacia la tarde y noche, cuando se anuncia la probabilidad de tormentas aisladas. La temperatura iniciará en los 13 grados y trepará hasta los 19 grados.

Sábado 1 de agosto: El comienzo del fin de semana arrancará inestable, con chaparrones previstos para la madrugada y la mañana. Con el correr de las horas, el tiempo mejorará y el cielo quedará parcialmente nublado en la tarde y noche. La mínima se mantendrá en 13 grados y la máxima rondará los 19 grados.