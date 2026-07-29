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Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 29 de julio

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con marcas térmicas propias de la época y un desmejoramiento de las condiciones climáticas del clima.

Cómo sigue el clima en el AMBA.

Cómo sigue el clima en el AMBA.

Tras las alertas emitidas para el Litoral, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico oficial del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las jornadas se presentarán con nubosidad variable y un gradual ascenso de la temperatura mínima hacia el cierre de la semana laboral.

En cuanto a este miércoles 29 de julio, la jornada que comenzó con el cielo mayormente nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado durante el resto de la tarde y la noche. Se espera una temperatura mínima de 8 grados y una máxima que alcanzará los 16 grados.

Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

  • Jueves 30 de julio: Continuará el tiempo estable con nubosidad parcial a lo largo de toda la jornada. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 7 grados de mínima y los 17 grados de máxima.

  • Viernes 31 de julio: El cielo se presentará mayormente nublado durante la primera mitad del día, pero el panorama cambiará hacia la tarde y noche, cuando se anuncia la probabilidad de tormentas aisladas. La temperatura iniciará en los 13 grados y trepará hasta los 19 grados.

  • Sábado 1 de agosto: El comienzo del fin de semana arrancará inestable, con chaparrones previstos para la madrugada y la mañana. Con el correr de las horas, el tiempo mejorará y el cielo quedará parcialmente nublado en la tarde y noche. La mínima se mantendrá en 13 grados y la máxima rondará los 19 grados.

  • Domingo 2 de agosto: El domingo se perfila ideal para actividades al aire libre, con el retorno del cielo parcialmente nublado. Se prevé un descenso de la temperatura mínima, que descenderá hasta los 6 grados, mientras que la máxima llegará a los 16 grados.

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