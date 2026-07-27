Multas: como es la aplicación gratuita que te permite consultar infracciones en todo el país
La alternativa busca evitar que los usuarios tengan que ingresar por separado a cada uno de los sistemas provinciales o municipales.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dio un paso clave al oficializar la Disposición 167/2026, que introduce un esquema de códigos unívocos para identificar las infracciones de tránsito en todo el territorio argentino. Esta novedad busca unificar los criterios entre provincias y municipios, mejorar el sistema de scoring y facilitar el intercambio de datos entre organismos de tránsito.
Con esta medida, cada infracción tendrá un código único e idéntico en todo el país, agilizando el funcionamiento del sistema de puntos y la interoperabilidad entre las diferentes regiones.
Desarrolladores argentinos presentaron la nueva aplicación gratuita para consultar multas de tránsito de más de 30 jurisdicciones del país desde un único canal. Se trata de Multita, la herramienta que reúne información proveniente de portales oficiales para que los usuarios puedan hacer el chequeo utilizando la patente del vehículo, el DNI o el CUIT.
Cómo funciona la plataforma digital de verificación de deudas de tránsito
El sistema permite realizar una búsqueda ingresando la patente, el DNI o el CUIT. Una vez iniciada la consulta, recopila la información disponible en los portales oficiales de las jurisdicciones adheridas y presenta el resultado en una sola pantalla.
La plataforma reúne datos de más de 30 jurisdicciones, entre ellas la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, además de municipios bonaerenses y otras provincias del país.
Además de informar si existen infracciones pendientes, Multita indica el estado de cada una. De esta manera, el usuario puede conocer si un acta continúa vigente, si venció o si fue judicializada, una información que puede resultar útil antes de iniciar trámites vinculados con un vehículo.
Los creadores explican que el proyecto surgió ante la necesidad de consultar múltiples sistemas oficiales para cotizar un vehículo.
Además de la consulta gratuita destinada al público general, la plataforma ofrece servicios específicos para gestores del automotor. Entre sus funciones, permite consultar grandes volúmenes de infracciones, cotizar carteras completas y acceder a herramientas para integrar la información con sistemas propios mediante una API.
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