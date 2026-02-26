Tras confirmarse nuevos casos de sarampión, el Gobierno modificó el calendario de vacunación
Ante el avance de la enfermedad el ministerio de Salud adelantó la aplicación de la segunda dosis prevista en el calendario de vacunación a entre los 15 y 18 meses de vida.
Luego de que el 12 de febrero pasado se confirmara el primer positivo de sarampión del año en la Argentina y ante el avance que registró la enfermedad el año pasado, el ministerio de Salud de la nación resolvió este jueves modificar el calendario de vacunación y adelantar la segunda dosis de la Triple Viral que protege contra sarampión, rubéola y paperas.
Así quedó plasmado en la Resolución 339/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Salud, Mario Lugones. De esta manera, establecieron que la aplicación de la primera dosis se realice a los 12 meses de vida y adelantaron la segunda entre los 15 y los 18 meses. De esta manera se busca reducir la ventana de vulnerabilidad de los niños frente a enfermedades como el sarampión, la rubéola y la parotiditis (paperas).
El vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y especialista en infectología, Damián Lerman, advirtió el miércoles en diálogo con Cadena 3 Rosario que los casos de sarampión están aumentando a nivel nacional y señaló que esto no sorprende ya que los niveles de vacunación vienen siendo históricamente bajos en Argentina.
Y advirtió que la cobertura de la segunda dosis de la triple viral ronda apenas el 50%, cuando lo recomendable es alcanzar el 95%. Esto significa que “uno de cada dos niños está sin protección completa” alertó.
Lerman advirtió además que aunque las enfermedades infecciosas pueden afectar a cualquier persona, quienes viven en condiciones socioeconómicas más desfavorables las sufren con mayor intensidad. Por ello, insistió en la necesidad de un sentido colectivo y la intervención activa del Estado.
La decisión de adelantar la segunda dosis se fundamenta en la evidencia epidemiológica nacional e internacional, que demostró que la reducción temprana de los períodos de susceptibilidad mediante esquemas de vacunación oportunos es una de las medidas más efectivas para prevenir brotes y limitar la transmisión ante eventos de importación viral.
El Ministerio de Salud dispuso, además, un tratamiento especial para los niños nacidos en los años 2021, 2022, 2023 y hasta el 30 de junio de 2024, inclusive. Para estos grupos, la segunda dosis del esquema de vacunación se completará a los cinco años de edad, con el objetivo de evitar brechas de cobertura y garantizar la protección adecuada en la transición del calendario.
Dónde vacunarse
La vacuna contra el sarampión está disponible en todos los vacunatorios y hospitales públicos, según confirma la página oficial del Ministerio de Salud de la Nación.
Las personas nacidas antes de 1965 se consideran protegidas por inmunidad natural y no requieren vacunación. A su vez, está contraindicada para embarazadas, menores de seis meses, personas con antecedentes de reacción alérgica grave, inmunocomprometidos, personas con infección por VIH con valores de CD4 inferiores al 15% o a 200/mm³, inmunosupresión por drogas, trasplantados de órganos sólidos o precursores hematopoyéticos.
Argentina y Cuba eran hasta ahora los países de la región que más tarde aplicaban la segunda dosis. Con el cambio, el país se alinea con otras naciones que ya anticiparon la cobertura, lo que refuerza la prevención ante posibles brotes y la reintroducción del virus.
De igual forma, pese a la inmunización, cualquier persona debe ser considerada un caso sospechoso si presenta fiebre mayor a 38°C, acompañada de exantema. Para estos casos se recomienda aislamiento domiciliario durante siete días, atención médica inmediata y evitar traslados innecesarios. El Ministerio de Salud insiste en la importancia de cumplir el calendario en todas las edades, actualizar el esquema para viajeros y garantizar la inmunización y los equipos de protección en el personal sanitario.
Resolución 339/2026:
