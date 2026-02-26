Tras confirmarse nuevos casos de sarampión, el Gobierno modificó el calendario de vacunación

Mario Lugones Mario Lugones, ministro de Salud

La decisión de adelantar la segunda dosis se fundamenta en la evidencia epidemiológica nacional e internacional, que demostró que la reducción temprana de los períodos de susceptibilidad mediante esquemas de vacunación oportunos es una de las medidas más efectivas para prevenir brotes y limitar la transmisión ante eventos de importación viral.

El Ministerio de Salud dispuso, además, un tratamiento especial para los niños nacidos en los años 2021, 2022, 2023 y hasta el 30 de junio de 2024, inclusive. Para estos grupos, la segunda dosis del esquema de vacunación se completará a los cinco años de edad, con el objetivo de evitar brechas de cobertura y garantizar la protección adecuada en la transición del calendario.

Dónde vacunarse

La vacuna contra el sarampión está disponible en todos los vacunatorios y hospitales públicos, según confirma la página oficial del Ministerio de Salud de la Nación.

Las personas nacidas antes de 1965 se consideran protegidas por inmunidad natural y no requieren vacunación. A su vez, está contraindicada para embarazadas, menores de seis meses, personas con antecedentes de reacción alérgica grave, inmunocomprometidos, personas con infección por VIH con valores de CD4 inferiores al 15% o a 200/mm³, inmunosupresión por drogas, trasplantados de órganos sólidos o precursores hematopoyéticos.

vacunacion telam.jpg

Argentina y Cuba eran hasta ahora los países de la región que más tarde aplicaban la segunda dosis. Con el cambio, el país se alinea con otras naciones que ya anticiparon la cobertura, lo que refuerza la prevención ante posibles brotes y la reintroducción del virus.

De igual forma, pese a la inmunización, cualquier persona debe ser considerada un caso sospechoso si presenta fiebre mayor a 38°C, acompañada de exantema. Para estos casos se recomienda aislamiento domiciliario durante siete días, atención médica inmediata y evitar traslados innecesarios. El Ministerio de Salud insiste en la importancia de cumplir el calendario en todas las edades, actualizar el esquema para viajeros y garantizar la inmunización y los equipos de protección en el personal sanitario.

Resolución 339/2026:

aviso_338755