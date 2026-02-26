ANMAT prohibió una serie de cremas terapéuticas y productos para piletas: de cuáles se trata

En tanto, la Disposición 793/2026 prohibió "el uso, la comercialización, la publicidad y publicación en plataformas de venta en línea, y distribución en todo el territorio nacional de los productos, en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, identificados como 'RUCREM CURATIVA – Presentación 90grs – Crema cicatrizante y antiséptica indicada para usar en heridas con o sin pus, forúnculos, acné bacteriano, quemaduras, prevención y reparación de heridas post quirúrgicas' – Res. Ministerial Hab. N° 2557 - ANMAT RES. 155/98 – Campo Quijano Salta – D.T. Farmacéutico: O.F. Gimenez / MP 858 - RUEFENACHT; 'RUCREM BLOQUEADOR SOLAR RB FPS 80' – Cont. neto 220ml – Para piel extremadamente sensible a la quemadura solar – Lugar de elaboración: Planta Ruefenacht Av. 9 de Julio 661 – Campo Quijano – SALTA – HABILITACIÓN: M. LEG. N° 2557 / ANMAT - RES. 155/98 – Dir. Técnica Quim: Ramiro Vergara Leg. 18743/18 – Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE) – CUIT 20-29336758-3 - RUEFENACHT; 'SOLUCIÓN DESINFLAMANTE EN CREMA INDICADO PARA ALIVIAR PROCESOS DE DOLOR Y/O INFLAMACIÓN DE LIGAMENTOS, ARTICULACIONES, MÚSCULOS Y TENDONES ATO-FLEX FORTE' – Laboratorio Ruefenacht - Res. Ministerial Hab. N° 2557 – ANMAT RES. 155/98 - Campo Quijano SALTA – D.T. Farmacéutico: O.F. Gimenez / MP 858 - RUEFENACHT".

De acuerdo con la Anmat se trata de "productos ilegítimos, no inscriptos ante la Anmat, para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable".

Finalmente la Disposición 802/2026 prohibió "el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto identificado como: 'VERRUGOL (Nitrato de Plata 95 % y Nitrato de Potasio 5 %)', hasta tanto cuente con las habilitaciones sanitarias correspondientes".

