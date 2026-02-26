MinutoUno

VTV: qué saber sobre la multa de hasta $500.000

Tanto en ciudad y Provincia, las sanciones por transitar sin este trámite evidenciaron ajustes con respecto a enero. Descubrí a cuánto subieron las multas.

Los valores de las multas por transitar sin la VTV llegan hasta $1.800.000 en CABA y PBA.

Durante los primeros meses del 2026, los controles de tránsito en Ciudad y Provincia se volvieron más estrictos, con multas que alcanzan cifras millonarias por no cumplir los requisitos obligatorios. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) se posiciona como uno de los focos principales para asegurar que los vehículos circulen en condiciones seguras.

Las infracciones más graves, como circular sin la VTV vigente o con deficiencias mecánicas, pueden generar sanciones que van desde los $542.100 hasta superar los $1.800.000, dependiendo de la gravedad y de la reincidencia del conductor.

Además del control de la VTV, los operativos incluyen la revisión de documentación clave como licencia, seguro y patente. La acumulación de faltas no solo aumenta la multa, sino que también puede generar bloqueos administrativos, por lo que se recomienda mantener toda la documentación en regla para evitar incovenientes al salir a la ruta.

Cómo se calculan las multas con la Unidad Fija Móvil

aumento naftas
El sistema de Unidad Fija ajusta los valores de las multas de tránsito según la variación del precio del combustible premium.

El valor de las infracciones se determina mediante el sistema de Unidad Fija, que ajusta los montos según la variación del precio del combustible premium. En la Ciudad de Buenos Aires, cada unidad equivale a $798,51, mientras que en la Provincia de Buenos Aires llega a $1.807.

Valores de las multas en CABA

  • Circular sin registro habilitante: desde $40.000.
  • No usar cinturón alcanza: desde$80.000.
  • Cruzar un semáforo en rojo: desde$239.000.
  • Uso del celular al volante y el estacionamiento en espacios reservados: desde $240.000.

Valores de las multas en PBA

  • Las multas de tránsito más comunes van entre $90.000 y $180.700.
  • Las faltas graves (alcoholemia positiva o exceso de velocidad): $1.807.000.

