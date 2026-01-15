Bastian Jerez ya está en el Hospital de Mar del Plata: así fue el traslado en helicóptero
Tras el grave accidente en La Frontera de Pinamar, el nene de 8 años ya se encuentra en manos de los médicos marplatenses y se espera que mejore.
Luego de accidentarse junto a su padre a bordo de un UTV en La Frontera de Pinamar, Bastian Jerez ya se encuentra en Mar del Plata, gracias al amplio operativo que se desplegó para trasladarlo desde la ciudad balnearia donde ocurrió el incidente, con el fin de cuidar su salud y brindarle una mejor atención médica.
El niño de 8 años fue trasladado en un helicóptero sanitario desde el Hospital Comunitario de Pinamar hacia el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) "Don Victorino Tetamanti" en Mar del Plata, un centro de mayor complejidad.
Cabe señalar que el objetivo del traslado es realizar una tercera intervención quirúrgica. En esta operación se busca retirar el "packing" hepático (un taponaje que se le realizó para contener la hemorragia inicial) y efectuar el cierre abdominal.
Las lágrimas del médico que atendió a Bastian previo a su traslado: "Se podría haber muerto"
Bastian Jerez fue trasladado en la tarde de este jueves al Hospital Interzonal de Mar del Plata, luego de ser asistido en el Hospital de Pinamar. Los médicos aguardaron que el niño de 8 años estuviera lo suficientemente estable para poder derivarlo a un centro de salud con mayores recursos para su cuidado, luego de que el menor se accidentara con su padre en la zona de La Frontera tras el choque de un UTV y una camioneta.
Luego de que el nene sea subido al helicóptero, habló Gabriel Formica, el médico de terapia intensiva que lo asistió en las horas posteriores al accidente: "Esto fue un gran trabajo de equipo desde el primer día que llegó Bastián y bueno, se hizo todo lo que teníamos que hacer y el trabajo de equipo fue fundamental, así que permitió que Sebastián salga a Mar del Plata estable, crítico, pero estable como se fue".
En este sentido y visiblemente emocionado señaló: "Se dio mucho estrés, mucha ansiedad. Era un chiquito que se podría haber muerto y gracias a Dios y todo el trabajo que se hizo, se pudo derivar", manifestó con lágrimas en sus ojos.
"No es una cosa que nos paraliza. Sabemos bien lo que tenemos que hacer y cuando uno se relaja que ya las cosas salieron bien hasta ahora, nos pasa esto, no dejamos de tener emociones", sostuvo, al referirse a su evidente emoción y su voz quebrada.
