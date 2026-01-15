Bastian Jerez ya está en el Hospital de Mar del Plata: así fue el traslado en helicóptero

Luego de que el nene sea subido al helicóptero, habló Gabriel Formica, el médico de terapia intensiva que lo asistió en las horas posteriores al accidente: "Esto fue un gran trabajo de equipo desde el primer día que llegó Bastián y bueno, se hizo todo lo que teníamos que hacer y el trabajo de equipo fue fundamental, así que permitió que Sebastián salga a Mar del Plata estable, crítico, pero estable como se fue".

En este sentido y visiblemente emocionado señaló: "Se dio mucho estrés, mucha ansiedad. Era un chiquito que se podría haber muerto y gracias a Dios y todo el trabajo que se hizo, se pudo derivar", manifestó con lágrimas en sus ojos.

"No es una cosa que nos paraliza. Sabemos bien lo que tenemos que hacer y cuando uno se relaja que ya las cosas salieron bien hasta ahora, nos pasa esto, no dejamos de tener emociones", sostuvo, al referirse a su evidente emoción y su voz quebrada.

médico que atendió a bastián