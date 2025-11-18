Tras ser destituida, Julieta Makintach rompió el silencio: "No me quedé ni con un caramelo"

En contrapartida, la exjueza aseguró: “Yo no borré nada, no tengo nada que ocultar”.

Makintach afirmó que, a pesar de la difusión de fotos personales y las acusaciones de querer ser actriz o influencer, se mantuvo en silencio para "no afectar la causa Maradona".

Julieta Makintach

Sobre el caso del fallecido ídolo, la exmagistrada fue enfática en diferenciar la justicia de la condena: "Hacer justicia no es condenar. Hacer justicia es fallar conforme a la verdad".

Para finalizar, Makintach defendió su trayectoria y ética con una frase categórica: "Soy íntegra, soy honesta y no recibí ni un caramelo por mi trayectoria. Entre el ‘ser’ y el ‘parecer’, me quedo con el ‘ser’". Y cerró con un mensaje a la familia del 10: "Les diría que lo lamento mucho".