Tras ser destituida, Julieta Makintach rompió el silencio: "No me quedé ni con un caramelo"
La ahora exjueza defendió su accionar en el caso Maradona, dijo ser "íntegra" y "honesta", y le envió un mensaje a la familia del ídolo.
Tras ser removida por unanimidad del Tribunal de San Isidro, la exjueza Julieta Makintach rompió el silencio en un programa televisivo para defender su accionar y su imparcialidad en el caso Maradona, que fue el detonante de su destitución.
Makintach atribuyó su caída a la imprudencia, pero no a la falta de ética. Al ser consultada sobre el material audiovisual que la comprometió, la exmagistrada aseguró que no conocía el formato que iba a tener la filmación.
"No sabía si era un tráiler, un teaser o una docuserie", sostuvo Makintach, desestimando la gravedad de lo grabado; y lamentó: "Mi error es haber imaginado que esta entrevista, previa al inicio de un juicio, podía ser utilizada de manera tergiversada para crear todo un monstruo que atentara contra la continuidad de este debate".
Durante una entrevista con Telenoche, la exjueza centró su defensa en su integridad y lanzó fuertes acusaciones contra sus excolegas, poniendo el foco en el juez Maximiliano Savarino.
De esta manera, Makintach afirmó que Savarino "borró mensajes" que probaban comunicaciones previas sobre la idea de realizar la filmación, y reveló: "Hoy tiene una denuncia por falso testimonio agravado y un pedido de juicio político".
En contrapartida, la exjueza aseguró: “Yo no borré nada, no tengo nada que ocultar”.
Makintach afirmó que, a pesar de la difusión de fotos personales y las acusaciones de querer ser actriz o influencer, se mantuvo en silencio para "no afectar la causa Maradona".
Sobre el caso del fallecido ídolo, la exmagistrada fue enfática en diferenciar la justicia de la condena: "Hacer justicia no es condenar. Hacer justicia es fallar conforme a la verdad".
Para finalizar, Makintach defendió su trayectoria y ética con una frase categórica: "Soy íntegra, soy honesta y no recibí ni un caramelo por mi trayectoria. Entre el ‘ser’ y el ‘parecer’, me quedo con el ‘ser’". Y cerró con un mensaje a la familia del 10: "Les diría que lo lamento mucho".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario