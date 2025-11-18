El mensaje de alivio de Gianinna Maradona tras la destitución de la jueza Makintach

Después del escándalo, Gianinna también describió el dolor y la carga emocional que representó declarar en el proceso que terminó con la destitución de Makintach. “Fue más difícil de lo que pensaba. Entrar a una sala para ser testigo de un juicio político a la jueza por el juicio de la muerte de mi papá no me lo hubiese imaginado en mi vida", escribió. Y añadió una reflexión dolorosa: "Parece una película de suspenso, pero es de terror".

Ese marco de angustia se extendió cuando describió cómo vivió la audiencia: “Una sala con gente desconocida que te mira fijamente y solo te quiere escuchar a vos y tu voz entrecortada y no podés seguir hablando sin llorar. Pedís disculpas y seguís porque necesitás ayudarlas a que lleguen con la verdad. Volví a hablar con el corazón en la mano y con mi verdad, que va a ser la misma mañana, pasado y siempre".