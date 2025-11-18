El mensaje de alivio de Gianinna Maradona tras la destitución de la jueza Makintach
La hija de Diego expresó su desahogo en redes luego de que el jurado de Enjuiciamiento removiera a la magistrada involucrada en el documental sobre el juicio por la muerte del “Diez”.
La destitución de Julieta Makintach marcó un punto de quiebre en el largo recorrido judicial que rodea la muerte de Diego Armando Maradona. El Jurado de Enjuiciamiento resolvió por unanimidad remover a la magistrada e inhabilitarla de por vida para ejercer cargos judiciales tras confirmarse su participación en la grabación de un documental durante el juicio por el fallecimiento del astro.
La decisión, que sacudió el ámbito judicial y mediático, generó múltiples reacciones, pero una de las más resonantes fue la de Gianinna Maradona, que expresó su sentir a través de Instagram con frases directas que reflejaron tanto su alivio como el desgaste emocional de estos años. En sus historias, Gianinna comenzó con una placa en negro donde escribió: "Será justicia", acompañada por “Puente”, de Gustavo Cerati, un guiño musical que reforzó el tono de desahogo.
Luego, en una segunda publicación, profundizó ese sentimiento al escribir: "Un guiño al cielo, un abrazo al alma. De a poco cada uno va teniendo lo que se merece... Gracias". Finalmente, compartió un tercer mensaje donde dejó en claro el impacto personal que le produjo el fallo: "Volver a creer en la Justicia argentina es un alivio al corazón. Entre tanta mi... volver a confiar es un montón".
La contundencia de estas frases mostró claramente que la resolución del jury representó para ella un alivio largamente esperado. Días antes, Gianinna había revelado que se había comunicado con Makintach. En ese contacto, según relató, la entonces jueza le negó que se estuviera filmando un documental.
“Me comunicé con ella, lo único que le pregunté fue por el documental y me negó que estuvieran filmando. Me juró por sus hijos que no había ningún documental. Creí en ella como mujer. Cuando vi todo, me quería morir", expresó en aquel momento.
Después del escándalo, Gianinna también describió el dolor y la carga emocional que representó declarar en el proceso que terminó con la destitución de Makintach. “Fue más difícil de lo que pensaba. Entrar a una sala para ser testigo de un juicio político a la jueza por el juicio de la muerte de mi papá no me lo hubiese imaginado en mi vida", escribió. Y añadió una reflexión dolorosa: "Parece una película de suspenso, pero es de terror".
Ese marco de angustia se extendió cuando describió cómo vivió la audiencia: “Una sala con gente desconocida que te mira fijamente y solo te quiere escuchar a vos y tu voz entrecortada y no podés seguir hablando sin llorar. Pedís disculpas y seguís porque necesitás ayudarlas a que lleguen con la verdad. Volví a hablar con el corazón en la mano y con mi verdad, que va a ser la misma mañana, pasado y siempre".
