Tras ser expulsada del Poder Judicial, Julieta Makintach tampoco podrá ejercer como abogada

"Desde el primer momento el Colegio que presido detectamos irregularidades, nos presentamos en la Secretaria de Jurado de Enjuiciamiento e hicimos la denuncia correspondiente y luego la acusación", aseguró Soria.

Tras ser puesta en evidencia por el tráiler del documental, que fue publicado en mayo y contaba con parte de la entrevista que dio la jueza a realizadores de la productora La Doble A, Makintach presentó su renuncia, que fue rechazada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a pedido del Colegio de Abogados de San Isidro.

"Creemos que el camino era la destitución porque eso trae como accesoria imposibilidad que la doctora Makintach pueda en el futuro ocupar un cargo judicial y a nosotros nos parecía importante que esa sea la resolución final porque es de mucha transcendencia, porque se trata de ser serios a la hora de determinar que magistrados, fiscales y funcionarios que comenten este tipo de faltes no pueden volver a ocupar un cargo judicial", convino Soria.

Por su parte, Makintach se declaró "desilusionada" este martes tras escuchar el veredicto por unanimidad del Jurado de Enjuiciamiento y hasta aseguró que "esperaba una absolución" en la audiencia realizada en el Anexo del Senado bonaerense, en La Plata.

La ahora exjueza del caso Diego Maradona aseguró que apelará la decisión del jurado que está presidido por Hilda Kogan, titular de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.