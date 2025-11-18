Cambió el pronóstico y la vuelta de las lluvias a Buenos Aires es inminente: cuándo serán las tormentas

El sitio especializado Meteored también tiene pronósticos de precipitaciones para el jueves. Espera lluvia débil a las 10 de la mañana, regresando desde las 14 y hasta las 21 horas, con tormentas entre las 17 y las 19 horas.

METEORED (3) A qué hora llueve este jueves en Buenos Aires, según Meteored.

El alivio llegaría a partir del viernes, día no laborable con fines turísticos, para cuando el SMN prevé cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 15 y 22 grados.

Del mismo modo, el organismo nacional no espera, hasta ahora, más precipitaciones para el fin de semana largo de cuatro días.