Cambió el pronóstico y la vuelta de las lluvias a Buenos Aires es inminente: cuándo serán las tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional y Meteored coinciden en la fecha de regreso de las lluvias y tormentas al AMBA, que serías más pronto de lo esperado.
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) avanza con buenas condiciones del clima y temperaturas casi de verano en plena primavera; y cuando parecía que el tiempo se iba a mantener estable, cambió el pronóstico y la vuelta de las lluvias y tormentas es inminente, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El martes tuvo tiempo ideal, con temperaturas cálidas y bastante elevadas, que tocaron los 29 grados; y se espera que el miércoles también mantenga esta tendencia, con cielo algo nublado en las primeras horas y pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; junto con marcas de entre 15 y 26 grados.
Sin embargo, el pronóstico extendido del SMN tiene malas noticias de cara al cierre de la semana corta y en la antesala al fin de semana largo. El clima volvería a tornarse inestable, lo que a su vez derivaría en un descenso térmico.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
De acuerdo con el organismo nacional, el jueves estaría signado por el regreso de las lluvias al AMBA. Se anticipa una jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidades de tormentas aisladas en la tarde y noche, y marcas térmicas de entre 14 grados de mínima y 23 de máxima.
El sitio especializado Meteored también tiene pronósticos de precipitaciones para el jueves. Espera lluvia débil a las 10 de la mañana, regresando desde las 14 y hasta las 21 horas, con tormentas entre las 17 y las 19 horas.
El alivio llegaría a partir del viernes, día no laborable con fines turísticos, para cuando el SMN prevé cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 15 y 22 grados.
Del mismo modo, el organismo nacional no espera, hasta ahora, más precipitaciones para el fin de semana largo de cuatro días.
