La detenida manifestó que había sido agredida por la causa judicial vinculada con la muerte de su hijo.

Sin embargo, se negó a dar nombres de las mujeres que la habían atacado. Según explicó, tenía miedo de sufrir nuevas represalias dentro de la cárcel.

A causa de la riña, otras dos internas resultaron heridas con cortes en la zona abdominal. No se informaron mayores precisiones sobre las circunstancias en las que sufrieron esas lesiones.

La muerte de Ángel López en Comodoro Rivadavia

Ángel López tenía cuatro años cuando murió el 5 de abril en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

Mariela Altamirano y su pareja, Michel Kevin González, estaban a cargo del cuidado del pequeño desde noviembre de 2025, cuando la Justicia de Familia resolvió quitarle la tenencia al padre y restituírsela a la madre biológica.

Durante la investigación surgieron presuntos indicios de maltrato infantil. Los primeros estudios forenses detectaron más de 20 lesiones en la cabeza de Ángel, además de hemorragias intracraneales y un edema cerebral severo.

Sin embargo, otros informes incorporaron la existencia de una infección pulmonar como un factor que habría desencadenado la muerte.

Altamirano y González fueron detenidos con prisión preventiva. En el caso de la mujer, enfrenta una acusación por homicidio agravado por el vínculo.

En octubre, la Justicia prorrogó por seis meses las prisiones preventivas de Altamirano y González.

Además, se ordenó una nueva evaluación en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Naciónpara determinar de forma concluyente las causas de la muerte.