Brutal golpiza a la madre de Ángel López en una cárcel de Trelew
Mariela Altamirano, imputada por el homicidio de su hijo de 4 años, fue agredida por internas en el penal donde cumple prisión preventiva.
Mariela Altamirano, imputada y detenida por el homicidio de Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, fue brutalmente golpeada por otras internas dentro del penal de Trelew, donde cumple prisión preventiva. Según su relato, la agresión estuvo motivada por ese caso de su hijo.
El ataque ocurrió durante la noche del pasado 16 de noviembre en el Módulo 1 del Instituto Penitenciario Provincial Nº 1 de Trelew, pero recién trascendió en las últimas horas.
De acuerdo con lo informado por medios locales, varias internas ingresaron a la celda de Altamirano y comenzaron a golpearla. La situación fue advertida por una celadora, que activó el protocolo de intervención para detener la agresión.
La situación requirió el ingreso de agentes del Departamento de Operaciones Especiales Penitenciarias (DOEP) al pabellón, quienes procedieron a cerrar las celdas para evitar que el enfrentamiento se extendiera.
Qué dijo la mamá de Ángel López tras la golpiza
Cuando la situación estuvo controlada, los efectivos entrevistaron a Altamirano con el fin de intentar establecer los motivos del ataque.
La detenida manifestó que había sido agredida por la causa judicial vinculada con la muerte de su hijo.
Sin embargo, se negó a dar nombres de las mujeres que la habían atacado. Según explicó, tenía miedo de sufrir nuevas represalias dentro de la cárcel.
A causa de la riña, otras dos internas resultaron heridas con cortes en la zona abdominal. No se informaron mayores precisiones sobre las circunstancias en las que sufrieron esas lesiones.
La muerte de Ángel López en Comodoro Rivadavia
Ángel López tenía cuatro años cuando murió el 5 de abril en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.
Mariela Altamirano y su pareja, Michel Kevin González, estaban a cargo del cuidado del pequeño desde noviembre de 2025, cuando la Justicia de Familia resolvió quitarle la tenencia al padre y restituírsela a la madre biológica.
Durante la investigación surgieron presuntos indicios de maltrato infantil. Los primeros estudios forenses detectaron más de 20 lesiones en la cabeza de Ángel, además de hemorragias intracraneales y un edema cerebral severo.
Sin embargo, otros informes incorporaron la existencia de una infección pulmonar como un factor que habría desencadenado la muerte.
Altamirano y González fueron detenidos con prisión preventiva. En el caso de la mujer, enfrenta una acusación por homicidio agravado por el vínculo.
En octubre, la Justicia prorrogó por seis meses las prisiones preventivas de Altamirano y González.
Además, se ordenó una nueva evaluación en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Naciónpara determinar de forma concluyente las causas de la muerte.
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