Se incendió un auto en Colegiales y provocó complicaciones en el tránsito
Ocurrió en Olleros y Álvarez Thomas. Una dotación de bomberos trabaja en el lugar para contener las llamas.
Un auto Peugeot 208 que estaba estacionado se prendió fue sobre Olleros y la avenida Álvarez Thomas, en el barrio porteño de Colegiales.
El fuego se desarrolló de forma generalizada sobre el vehículo, que se encontraba detenido cerca de un contenedor y un árbol que también fue alcanzado por las llamas.
Según se puede ver en las imágenes publicadas por C5N, las llamas envolvían por completo la parte delantera del vehículo. La guardia atacó el proceso de combustión mediante el empleo de una línea de 38 milímetros y logró dominar el foco ígneo.
Hasta el momento se desconocen las causas del incendio. El tránsito en la zona permanece restringido.
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