Triple choque en Flores dejó tres heridos en el arranque del Año Nuevo

Un trágico accidente ocurrió este jueves 1º de enero en el barrio porteño de Palermo: dos motociclistas murieron tras ser atropellados por un colectivo. El episodio ocurrió cerca de las 8 de la mañana, en la intersección de la Avenida Córdoba y Juan B Justo.

Las primeras informaciones señalan que la moto habría pasado el semáforo en rojo e impactó con la parte trasera de un un colectivo de la línea línea 166 que circulaba por el carril del Metrobús sobre la avenida Juan B. Justo, en dirección hacia Santa Fe. Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) arribó al lugar y constató la muerte de los motociclistas.

Según trascendió, las víctimas son dos hombre de 50 y 56 años, que golpearon sus cabezas contra uno de los vidrios del colectivo. Luego de ese impacto, cayeron al piso y fueron atropellados por el vehículo.

El tránsito permanece totalmente cortado en la Avenida Córdoba desde Godoy Cruz hasta Humboldt, y en la avenida Juan B. Justo desde Castillo hasta Niceto Vega.