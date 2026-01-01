Triple choque en Flores dejó tres heridos en el arranque del Año Nuevo
El incidente fue en Nazca y Avellaneda entre dos autos y un utilitario.
Un grave accidente se registró este jueves 1 de enero en el barrio porteño de Flores, donde una camioneta y dos autos chocaron en la esquina de las avenidas Nazca y Avellaneda.
Como consecuencia de la colisión, un adolescente de 17 años fue trasladado de urgencia por el SAME al Hospital Álvarez con politraumatismos, en tanto que dos adultos fueron asistidos en el lugar del accidente.
La Policía de la Ciudad mantuvo cortes parciales en la zona mientras los peritos accidentológicos investigan las causas, evaluando posibles excesos de velocidad durante los festejos de Año Nuevo.
Choque fatal en Córdoba y Juan B. Justo
Un trágico accidente ocurrió este jueves 1º de enero en el barrio porteño de Palermo: dos motociclistas murieron tras ser atropellados por un colectivo. El episodio ocurrió cerca de las 8 de la mañana, en la intersección de la Avenida Córdoba y Juan B Justo.
Las primeras informaciones señalan que la moto habría pasado el semáforo en rojo e impactó con la parte trasera de un un colectivo de la línea línea 166 que circulaba por el carril del Metrobús sobre la avenida Juan B. Justo, en dirección hacia Santa Fe. Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) arribó al lugar y constató la muerte de los motociclistas.
Según trascendió, las víctimas son dos hombre de 50 y 56 años, que golpearon sus cabezas contra uno de los vidrios del colectivo. Luego de ese impacto, cayeron al piso y fueron atropellados por el vehículo.
El tránsito permanece totalmente cortado en la Avenida Córdoba desde Godoy Cruz hasta Humboldt, y en la avenida Juan B. Justo desde Castillo hasta Niceto Vega.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario