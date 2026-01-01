La insólitas excusas de los conductores ante el control de alcoholemia positivo en CABA
Personal de Tránsito de la Ciudad realizó más de 5 mil testeos entre la noche del 31 de diciembre y la mañana del 1 de enero. Unos 38 conductores dieron positivo.
La Ciudad hizo más de 5.000 testeos entre la noche del 31 de diciembre y la mañana del 1 de enero lapso en el cual unos 38 conductores dieron positivo y se les retuvo la licencia de conducir. La tasa de positividad bajó al 0,77% contra 0,97% de promedio anual.
En más de 30 controles se registraron 12 casos de conductores con dosaje mayor a 1 g/l (se los inhabilita para manejar entre 4 meses y 2 años) y 26 con dosaje entre 0,5 g/l y 0.99 g/l (inhabilitación entre 2 y 4 meses). En total se retuvieron 41 licencias. El dosaje de alcoholemia más elevado fue en un conductor con 2,62 g/l de alcohol en sangre.
Los controles de alcoholemia buscan reducir los incidentes fatales, porque 1 de cada 5 muertes está relacionada con el consumo de alcohol al volante. Durante 2025, los Agentes de la Dirección de Tránsito llevaron adelante más de 490 mil controles de alcoholemia. La realización de los test permitió reducir progresivamente la tasa de positivos: 1,76% en 2020, 1,67% en 2021, 1,52% en 2022, 1,20% en 2023, 1,16% en 2024 y 0,97% en 2025.
A las personas que dan positivo en un control se les retira la licencia por un mínimo de dos meses y, para recuperarla, deben hacer un taller de seguridad vial. También se les labra una multa. Hoy en la Ciudad los límites son 0,5 g/l para conductores de autos particulares; 0,2 g/l para motociclistas y 0,5 g/l para su acompañante, y 0,0 g/l para principiantes y conductores profesionales.
Cuáles son las sanciones por dar positivo en un control de alcoholemia
Entre 0,5 gr/l y 1 gr/l: multa de entre $119.776,5 y $798.510, más la inhabilitación de la licencia de 2 a 4 meses. Si aprueba el curso de educación vial, el plazo se reduce a la mitad en la primera falta. Se mantiene el acarreo de vehículo y la retención de la licencia de conducir.
Desde 1 gr/l en adelante: multa de $239.553 a $1.597.020, o 1 a 10 días de arresto, inhabilitación de la licencia de 4 meses a 2 años que no puede ser dejada en suspenso. En la primera contravención el plazo de inhabilitación se puede reducir a la mitad si se aprueba el curso de seguridad vial.
En caso de negarse a someterse a un control de alcoholemia, multa de $798.510 y se remite el vehículo.
Los controles se hacen mediante la metodología “embudo” que obliga a circular a baja velocidad, refuerza la percepción del operativo y mejora la seguridad del personal: es un estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
