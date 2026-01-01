Video: La insólitas excusas de los conductores ante el control de alcoholemia positivo en CABA

Video controles de alcoholemia

Cuáles son las sanciones por dar positivo en un control de alcoholemia

Entre 0,5 gr/l y 1 gr/l: multa de entre $119.776,5 y $798.510, más la inhabilitación de la licencia de 2 a 4 meses. Si aprueba el curso de educación vial, el plazo se reduce a la mitad en la primera falta. Se mantiene el acarreo de vehículo y la retención de la licencia de conducir.

Desde 1 gr/l en adelante: multa de $239.553 a $1.597.020, o 1 a 10 días de arresto, inhabilitación de la licencia de 4 meses a 2 años que no puede ser dejada en suspenso. En la primera contravención el plazo de inhabilitación se puede reducir a la mitad si se aprueba el curso de seguridad vial.

En caso de negarse a someterse a un control de alcoholemia, multa de $798.510 y se remite el vehículo.

Los controles se hacen mediante la metodología “embudo” que obliga a circular a baja velocidad, refuerza la percepción del operativo y mejora la seguridad del personal: es un estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).