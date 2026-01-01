Violento choque entre dos autos en Floresta dejó a una persona atrapada

Entre las víctimas hay un joven de 17 años que tuvo que ser trasladado al Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez con politraumatismos. Los otros dos afectados fueron un hombre y una mujer que recibieron atención en el lugar.

Mientras el personal policial trabaja en la escena, hay reducción en la circulación en la zona donde ocurrió el accidente.

choque floresta



Choque entre un colectivo y una moto en Palermo: dos muertos

Dos personas murieron esta madrugada como consecuencia del choque de una moto y un colectivo en el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Córdoba, en el barrio porteño de Palermo.

El hecho ocurrió en la madrugada del 1° de enero de 2026 cuando dos hombres, que 30 y 50 años, perdieron el control de la moto, cayeron al asfalto y fueron atropelladas por un colectivo de la línea 166 que iba por el Metrobús.

A raíz del impacto, las dos personas que viajaban en la moto murieron en el lugar. En el lugar hay un amplio operativo de Policía de la Ciudad y personal del SAME.

El corte complica directamente el tránsito en uno de los puntos con mayor flujo vehicular de a ciudad. En Juan B. Justo, está cortado desde Castillo hasta Niceto Vega. Mientras que en Avenida Córdoba, la interrupción es desde Godoy Cruz hasta Humboldt.

Pasadas las 9 de la mañana, y según informó el canal Todo Noticias, “personal de la empresa de semáforos” constató que los semáforos ubicados en ambas avenidas “están funcionando correctamente”. Con el pasar de las horas, desde Policía de la Ciudad informaron que “según manifestaron testigos, el conductor de la motocicleta habría cruzado con luz roja, lo que habría provocado el impacto”. Y que en la causa interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41, que dispuso la realización del test de alcoholemia al chofer del colectivo y las medidas de rigor.