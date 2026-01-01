Violento choque entre dos autos en Floresta dejó a una persona atrapada
El incidente vial fue en Gaona, entre Cuenca y Campana. La víctima fue rescatada por Bomberos de la Ciudad.
Un violento accidente ocurrió este jueves en el barrio porteño de Flores. Dos autos y una camioneta chocaron durante la madrugada de Año Nuevo y tres personas resultaron heridas.
Las víctimas fueron asistidas en el lugar y una de ellas tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro de salud porteño, donde recibió atención médica.
El hecho ocurrió durante las primeras horas de este feriado festivo en el cruce de las avenidas Avellaneda y Nazca. Se trata de un área de mucho tránsito en la Ciudad de Buenos Aires.
Los agentes de la Policía de la Ciudad trabajaron en el lugar y acordonaron la zona, poco después del impacto entre los tres vehículos.
El accidente, que todavía no fue esclarecido, fue protagonizado a una camioneta y dos autos. Personal del SAME también trabajó en la escena para brindar la primera asistencia a los heridos.
Entre las víctimas hay un joven de 17 años que tuvo que ser trasladado al Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez con politraumatismos. Los otros dos afectados fueron un hombre y una mujer que recibieron atención en el lugar.
Mientras el personal policial trabaja en la escena, hay reducción en la circulación en la zona donde ocurrió el accidente.
Choque entre un colectivo y una moto en Palermo: dos muertos
Dos personas murieron esta madrugada como consecuencia del choque de una moto y un colectivo en el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Córdoba, en el barrio porteño de Palermo.
El hecho ocurrió en la madrugada del 1° de enero de 2026 cuando dos hombres, que 30 y 50 años, perdieron el control de la moto, cayeron al asfalto y fueron atropelladas por un colectivo de la línea 166 que iba por el Metrobús.
A raíz del impacto, las dos personas que viajaban en la moto murieron en el lugar. En el lugar hay un amplio operativo de Policía de la Ciudad y personal del SAME.
El corte complica directamente el tránsito en uno de los puntos con mayor flujo vehicular de a ciudad. En Juan B. Justo, está cortado desde Castillo hasta Niceto Vega. Mientras que en Avenida Córdoba, la interrupción es desde Godoy Cruz hasta Humboldt.
Pasadas las 9 de la mañana, y según informó el canal Todo Noticias, “personal de la empresa de semáforos” constató que los semáforos ubicados en ambas avenidas “están funcionando correctamente”. Con el pasar de las horas, desde Policía de la Ciudad informaron que “según manifestaron testigos, el conductor de la motocicleta habría cruzado con luz roja, lo que habría provocado el impacto”. Y que en la causa interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41, que dispuso la realización del test de alcoholemia al chofer del colectivo y las medidas de rigor.
