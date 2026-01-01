Mar del Plata: un lobo marino acechó a bañistas en la playa
La intervención de los guardavidas brindó seguridad a los bañistas.
Un lobo marino acechó en forma temeraria a una mujer que se encontraba en el mar, en la playa Bahía Bonita, en Mar del Plata. El video fue compartido por una de las turistas y se viralizó.
El episodio ocurrió el 31 de diciembre y en las imágenes se escucha el grito desesperado de la mujer que a pesar de apurarse para salir del mar, no logra evitar que el lobo marino, que realiza unos fuertes gruñidos-parecido a un ladrido- la alcance y esté a centímetros de tocarla.
Inmediatamente un hombre trató de espantar al pesado mamífero mientras los guardavidas pusieron en resguardo a los bañistas, que durante unos minutos no pudieron ingresar al agua.
Según el portal 0223, el pesado animal se quedó merodeando la zona y luego se pasó a la playa vecina y se puso a dormir una siesta sobre la arena caliente.
Sorpresiva aparición de un lobo marino en la costanera de Vicente López
La Navidad no trajo renos a Vicente López, pero sí a otro curioso animal. Desde temprano, un lobo marino sorprendió a vecinos y a las autoridades este 25 de diciembre al aparecer en la costanera de Vicente López, una zona urbana ajena al hábitat natural del animal.
Las imágenes, captadas por residentes, llamaron la atención y provocaron preocupación por el destino del animal, que parecía encontrarse desorientado mientras se trasladaba por las playas de una de las zonas céntricas de la costanera del municipio, en la intersección de Urquiza y el Río.
El avistamiento motivó la intervención inmediata de Prefectura Naval Argentina (PNA) y personal de Defensa Civil, además de la espera de una cuadrilla especializada.
“Desde las 8 de la mañana ya lo había visto. Descansaba en la playa, se volvía a meter al río y luego volvía a aparecer. En este momento se volvió a meter en el agua”, dijo Olga, una de las vecinas que registraron las imágenes.
Una de las recomendaciones habituales ante la aparición de estos mamíferos pinnípedos, como se los denomina en el ámbito científico, es no acercarse ni intentar devolver a los animales al agua. Podría estar en estado de shock y, aunque su aspecto sea dócil, puede reaccionar mordiendo o golpeando con sus aletas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario