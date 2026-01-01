Mar del Plata: un lobo marino acechó a bañistas en la playa

lobo marino mar del plata

Sorpresiva aparición de un lobo marino en la costanera de Vicente López

La Navidad no trajo renos a Vicente López, pero sí a otro curioso animal. Desde temprano, un lobo marino sorprendió a vecinos y a las autoridades este 25 de diciembre al aparecer en la costanera de Vicente López, una zona urbana ajena al hábitat natural del animal.

Las imágenes, captadas por residentes, llamaron la atención y provocaron preocupación por el destino del animal, que parecía encontrarse desorientado mientras se trasladaba por las playas de una de las zonas céntricas de la costanera del municipio, en la intersección de Urquiza y el Río.

El avistamiento motivó la intervención inmediata de Prefectura Naval Argentina (PNA) y personal de Defensa Civil, además de la espera de una cuadrilla especializada.

“Desde las 8 de la mañana ya lo había visto. Descansaba en la playa, se volvía a meter al río y luego volvía a aparecer. En este momento se volvió a meter en el agua”, dijo Olga, una de las vecinas que registraron las imágenes.

Una de las recomendaciones habituales ante la aparición de estos mamíferos pinnípedos, como se los denomina en el ámbito científico, es no acercarse ni intentar devolver a los animales al agua. Podría estar en estado de shock y, aunque su aspecto sea dócil, puede reaccionar mordiendo o golpeando con sus aletas.