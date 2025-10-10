Triple crimen de Florencio Varela: la mamá de Morena Verdi mostró la habitación de su hija
Sabrina Verdi, la madre de una de las chicas asesinadas, rompió el silencio, expuso las condiciones en las que vivía su hija y reclamó que se respete su memoria.
La tragedia del triple crimen de Florencio Varela continúa dejando heridas abiertas en las familias de las víctimas, y Sabrina Verdi, mamá de Morena Verdi, decidió romper el silencio en los medios para mostrar la dura realidad que atravesaban ella y su hija antes del brutal asesinato que las separó de la vida.
A través de un móvil televisivo especial, la mujer abrió las puertas de la habitación en la que dormía Morena y expuso con crudeza cómo vivían, con la intención de desmentir rumores que circulaban sobre supuestos robos de drogas por parte de su hija o de su sobrina Brenda del Castillo, también víctima del ataque.
“Los invito para que vean cómo vivíamos mi hija y yo. No somos personas que podrían robar 30 kilos de cocaína, ni ella ni mi sobrina Brenda”, manifestó Sabrina con firmeza al inicio de la nota, dejando en claro que su objetivo era transparentar la vida cotidiana de su familia y poner fin a las especulaciones que se habían difundido en redes sociales y ciertos medios.
La mujer señaló que vivían en condiciones modestas, durmiendo en un sillón con ladrillos, algo que quiso mostrar para que nadie cuestionara la integridad de las jóvenes asesinadas. Durante el recorrido por la habitación, Sabrina señaló con emoción los objetos personales de Morena, como perfumes y pañuelitos, y dijo que no había lavado las sábanas para mantener el recuerdo intacto.
“Esto es para que vean que así no vive una piba que supuestamente dicen que se robó 30 kilos”, explicó, mientras relataba que su hija no presentaba signos de haber cometido delito alguno, apoyándose en los resultados de las autopsias que confirmaban que ni Morena ni Brenda habían sufrido mutilaciones de dedos ni otros indicios de participación criminal.
Sabrina también denunció las amenazas que recibió tras la muerte de su hija: “Me dijeron que venían por mí, que si no paraba esto iban por Jana, mi otra hija. Tengo bronca y odio. Me cuido porque tengo una nena de 16 años. Si a mí me pasa algo, ¿qué va a pasar con Jana? Tengo miedo, pero me voy a defender y me van a tener que matar”, relató, mostrando la tensión y el temor que persiste en su entorno familiar.
En cuanto a la investigación, la madre de Morena aseguró que continúa analizando información y chats para reconstruir los últimos momentos de su hija, con la esperanza de obtener claridad sobre lo ocurrido. “Está todo confuso, pero ocupando a cada uno en su rol podemos tejer el caso. Me senté en la pieza de mi hija y leí los chats. Sé en qué momento alguien le regaló algo, dónde pudieron ir, alguna fiesta, y eso me va a dar la claridad para saber lo que pasó”, explicó.
Y concluyó con un mensaje contundente de determinación: “No tengan la menor duda de que no voy a descansar hasta saber la verdad”, dejando en claro que seguirá luchando hasta que se haga justicia por su hija y las demás víctimas del triple crimen, mientras el caso mantiene en vilo a la sociedad y a los familiares que buscan respuestas.
