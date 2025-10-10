Triple crimen de Florencio Varela: la mamá de Morena Verdi mostró la habitación de su hija

“Esto es para que vean que así no vive una piba que supuestamente dicen que se robó 30 kilos”, explicó, mientras relataba que su hija no presentaba signos de haber cometido delito alguno, apoyándose en los resultados de las autopsias que confirmaban que ni Morena ni Brenda habían sufrido mutilaciones de dedos ni otros indicios de participación criminal.

triple crimen mama de Morena habitacion

Sabrina también denunció las amenazas que recibió tras la muerte de su hija: “Me dijeron que venían por mí, que si no paraba esto iban por Jana, mi otra hija. Tengo bronca y odio. Me cuido porque tengo una nena de 16 años. Si a mí me pasa algo, ¿qué va a pasar con Jana? Tengo miedo, pero me voy a defender y me van a tener que matar”, relató, mostrando la tensión y el temor que persiste en su entorno familiar.

En cuanto a la investigación, la madre de Morena aseguró que continúa analizando información y chats para reconstruir los últimos momentos de su hija, con la esperanza de obtener claridad sobre lo ocurrido. “Está todo confuso, pero ocupando a cada uno en su rol podemos tejer el caso. Me senté en la pieza de mi hija y leí los chats. Sé en qué momento alguien le regaló algo, dónde pudieron ir, alguna fiesta, y eso me va a dar la claridad para saber lo que pasó”, explicó.

Y concluyó con un mensaje contundente de determinación: “No tengan la menor duda de que no voy a descansar hasta saber la verdad”, dejando en claro que seguirá luchando hasta que se haga justicia por su hija y las demás víctimas del triple crimen, mientras el caso mantiene en vilo a la sociedad y a los familiares que buscan respuestas.