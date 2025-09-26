Triple femicidio: el padre de Brenda del Castillo calificó como "una vergüenza" la investigación

Las críticas del papá de Brenda no son aisladas. Vecinos y organizaciones feministas vienen advirtiendo que la causa avanza con lentitud y sin medidas contundentes. En los allanamientos posteriores al hallazgo de los cuerpos, varias pericias quedaron bajo sospecha por no contar con personal judicial presente, un requisito básico para preservar la cadena de custodia de las pruebas.

“Tiene que actuar el Poder Judicial y no está actuando. No tengo una sola llamada de los fiscales, te puedo mostrar el celular si querés. Y no me quieren dar el pase al fuero federal. Quiero que el fuero federal intervenga, porque esto es una vergüenza”, agregó Leonel, insistiendo en la necesidad de que la causa salga del ámbito provincial y pase a manos de la justicia federal.

El pedido del pase a la justicia federal no es menor: las familias creen que detrás de los femicidios existe una red criminal que supera los límites de la investigación local. Según trascendió, las víctimas estaban en una zona atravesada por disputas de bandas vinculadas a la venta de drogas, un escenario donde los femicidios se entrecruzan con otros delitos complejos. Sin embargo, hasta ahora la causa sigue en manos de fiscales bonaerenses, algo que genera desconfianza en los allegados a las víctimas.