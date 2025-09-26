Interpol emitió alerta roja: buscan a Matías Agustín Ozorio, gatillero de "Pequeño J" en el triple femicidio
Tras la dura despedida a Brenda, Morena y Lara, la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC) puso en marcha la búsqueda del gatillero.
En el marco de la investigación por el triple femicidio de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), trascendió en las últimas horas que Interpol emitió una notificación roja para la búsqueda internacional del argentino Matías Agustín Ozorio, de 28 años, quien fuera "gatillero" de "Pequeño J", quien estaría detrás de los crímenes ocurridos en la noche del pasado viernes 19 de septiembre.
Así lo confirmó Diego Gabriele en "Argenzuela" (C5N), al mismo tiempo que agregó que las autoridades sospechan que el joven delincuente pueda fugarse del país. Con imágenes de su rostro, la entidad dio aviso que se busca internacionalmente al "peligroso delincuente". Por ello, se puso en advertencia a todas las policías de fronteras, especialmente, a las que responden a Bolivia, Perú y Paraguay.
Matías Ozorio vivió toda su vida en Parque Patricios y, de un tiempo a esta parte, se convirtió en una de las personas de mayor confianza de quien podría haber sido el autor intelectual del triple femicidio de las jóvenes provenientes de Ciudad Evita, en La Matanza, de acuerdo a lo revelado por Gabriele.
La Fiscalía N°2 de La Matanza, bajo la dirección de Gastón Duplaá (quien fue el primer fiscal del caso), gestionó una notificación roja de Interpol.
A Ozorio se le atribuye ser coautor de un "triple homicidio agravado". Las calificaciones específicas del crimen son graves: haber sido cometido con la participación planificada de dos o más individuos, con alevosía (actuar a traición y sobre seguro), con ensañamiento (aumentando deliberada e innecesariamente el dolor), y por ser un femicidio (cometido por un hombre contra una mujer en el contexto de violencia de género).
Allanaron el búnker de "Pequeño J", el narco peruano que estaría detrás del triple femicidio
La Policía Bonaerense allanó el miércoles búnker de “Pequeño J” en Villa Zabaleta, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. El joven narco de nacionalidad peruana es señalado como quien habría ordenado el secuestro, tortura y asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi en Florencio Varela.
El operativo estuvo a cargo de los efectivos bonaerenses mientras que la Policía de la Ciudad brindó acompañamiento por tratarse de territorio porteño. Culminó con ocho personas demoradas, aunque ninguna quedó detenida. Tampoco se encontró al narco peruano.
El allanamiento en Villa Zavaleta
Un video grabado durante el procedimiento muestra el momento en el que la policía interrumpió en el lugar el miércoles a la noche.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario