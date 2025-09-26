Interpol emitió alerta roja: buscan a Matías Agustín Ozorio, gatillero de "Pequeño J" en el triple femicidio

A Ozorio se le atribuye ser coautor de un "triple homicidio agravado". Las calificaciones específicas del crimen son graves: haber sido cometido con la participación planificada de dos o más individuos, con alevosía (actuar a traición y sobre seguro), con ensañamiento (aumentando deliberada e innecesariamente el dolor), y por ser un femicidio (cometido por un hombre contra una mujer en el contexto de violencia de género).

desaparicion Lara Brenda y Morena De izq. a dcha.: Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi

Allanaron el búnker de "Pequeño J", el narco peruano que estaría detrás del triple femicidio

La Policía Bonaerense allanó el miércoles búnker de “Pequeño J” en Villa Zabaleta, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. El joven narco de nacionalidad peruana es señalado como quien habría ordenado el secuestro, tortura y asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi en Florencio Varela.

El operativo estuvo a cargo de los efectivos bonaerenses mientras que la Policía de la Ciudad brindó acompañamiento por tratarse de territorio porteño. Culminó con ocho personas demoradas, aunque ninguna quedó detenida. Tampoco se encontró al narco peruano.

El allanamiento en Villa Zavaleta

Un video grabado durante el procedimiento muestra el momento en el que la policía interrumpió en el lugar el miércoles a la noche.

allanamiento bunker pequeño J villa zavaleta Así fue el allanamiento al búnker de Pequeño J en Villa Zavaleta