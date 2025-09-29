Detuvieron a la sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro por el triple femicidio de Florencio Varela
Tras ofrecer una entrevista al medio A24, la joven fue detenida y deberá prestar declaración en las próximas horas. Los detalles.
Florencia, sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro, el hombre de nacionalidad peruana apuntado como el conductor de la camioneta blanca en la que trasladaron a las víctimas del triple femicidio desde La Matanza a Florencio Varela.
De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad analizadas por la justicia, la mujer se encontraba en el supuesto auto de apoyo junto a su tío durante el traslado de Morena Verdi y Brenda Del Castillo, de 20 años; y Lara Gutiérrez, de 15.
La detención se realizó este lunes mientras Florencia ofrecía una entrevista en el canal A24, en un operativo realizado por la DDI La Matanza y la Policía de la Ciudad. En este contexto, Guillermo Endi, abogado de Florencia, aseguró ante la prensa que la joven es inocente y denunció que recibió amenazas.
De esta manera, ya son siete los detenidos por el triple femicidio narco, entre ellos se encuentran: Miguel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Ibarra (19) y Andrés Parra (18), quienes permanecen alojados en el complejo penitenciario de Melchor Romero, en las inmediaciones de La Plata. Por otra parte, Ariel Giménez, señalado como el hombre contratado para cavar los pozos donde fueron enterrados los cuerpos, cubiertos con hormigón, se negó a declarar.
Mientras tanto, continúan las búsquedas de Julio Valverde, alias "Pequeño J", y su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, de 23 años.
Triple femicidio: el padre de Brenda del Castillo denunció "irregularidades" en la investigación
Leonel, padre de Brenda del Castillo, una de las tres jóvenes torturadas y asesinadas en Florencio Varela; rompió el silencio para exigir justicia y denunciar "irregularidades" en la investigación. "Me destrozaron la vida", manifestó. el hombre en diálogo con C5N. Expresó una "luz de esperanza" tras el reciente cambio de la representación legal de las familias a cargo de Fernando Burlando, a quien calificó de "serio", aunque denunció que la investigación no está buscando a las personas correctas.
Leonel cuestionó duramente el enfoque de la investigación, que apunta al líder narco peruano Tony Janzen Valverde Victoriano (conocido como "Pequeño J"), y lamentó que "no están agarrando a la gente que tienen que agarrar".
En este marco, el padre de la joven mencionó varias cuestiones que le generan sospechas. "¿Cómo entró la camioneta al barrio? ¿Por qué el forense no me dejó entrar a reconocer el cuerpo de mi hija? ¿Por qué viene un (conductor de) Didi con prisión domiciliaria de Lugano diciendo que era el novio de mi hija? Así tantas cosas", enumeró.
Finalmente, Leonel mencionó el hallazgo de pruebas en los monoblocks de Lomas del Mirador, donde las jóvenes habrían estado secuestradas. Encontraron "mesas rotas, manchas de sangre, olor a cloro, botellas de lavandina, bolsas de consorcio". Concluyó categóricamente: "Esto pertenece a una red narco".
