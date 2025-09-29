Detuvieron a la sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro por el triple femicidio de Florencio Varela

Triple femicidio: el padre de Brenda del Castillo denunció "irregularidades" en la investigación

Leonel, padre de Brenda del Castillo, una de las tres jóvenes torturadas y asesinadas en Florencio Varela; rompió el silencio para exigir justicia y denunciar "irregularidades" en la investigación. "Me destrozaron la vida", manifestó. el hombre en diálogo con C5N. Expresó una "luz de esperanza" tras el reciente cambio de la representación legal de las familias a cargo de Fernando Burlando, a quien calificó de "serio", aunque denunció que la investigación no está buscando a las personas correctas.

Leonel cuestionó duramente el enfoque de la investigación, que apunta al líder narco peruano Tony Janzen Valverde Victoriano (conocido como "Pequeño J"), y lamentó que "no están agarrando a la gente que tienen que agarrar".

En este marco, el padre de la joven mencionó varias cuestiones que le generan sospechas. "¿Cómo entró la camioneta al barrio? ¿Por qué el forense no me dejó entrar a reconocer el cuerpo de mi hija? ¿Por qué viene un (conductor de) Didi con prisión domiciliaria de Lugano diciendo que era el novio de mi hija? Así tantas cosas", enumeró.

Finalmente, Leonel mencionó el hallazgo de pruebas en los monoblocks de Lomas del Mirador, donde las jóvenes habrían estado secuestradas. Encontraron "mesas rotas, manchas de sangre, olor a cloro, botellas de lavandina, bolsas de consorcio". Concluyó categóricamente: "Esto pertenece a una red narco".