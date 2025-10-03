Triple femicidio: llegó a la Argentina Matías Ozorio, la presunta "mano derecha" de Pequeño J

Ozorio, de 28 años, viajó custodiado por siete efectivos de la Policía Federal y otros cinco de la Policía Bonaerense, en un vuelo procedente de Lima, la capital de Perú.

Qué pasará con "Pequeño J"

En cuanto a la situación de “Pequeño J”, al tratarse de un ciudadano peruano, se va a esperar el pedido de extradición por parte de la Justicia argentina, que es un procedimiento diferente al de la expulsión de Ozorio.

El juez de Garantías N°4 de La Matanza, Fernando Pinos Guevara, ya se encuentra trabajando en el pedido de extradición de Pequeño J.

Pizarro adelantó que la extradición "podría demorar, aproximadamente, entre 30 y 60 días".

"Actualmente se encuentra ya a disposición del juzgado de investigación preparatoria para los procedimientos de ley. Va a depender mucho del requerimiento de la documentación que puedan solicitar desde Argentina. Esto va a ser evaluado acá por las autoridades judiciales, por Cancillería, y podría demorar, aproximadamente, entre 30 y 60 días", planteó.