Triple femicidio: llegó a la Argentina Matías Ozorio, la presunta "mano derecha" de Pequeño J
El detenido llegó al país en un vuelo procedente de Lima. Por el contrario, la extradición de "Pequeño J" podría tardar entre uno y dos meses.
Matías Ozorio, detenido en Lima y señalado como la mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J" en el marco de la investigación del crimen narco de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo, llegó este jueves a la Argentina tras ser expulsado de Perú.
Ozorio, ciudadano argentino, fue detenido el martes por la mañana en el distrito Los Olivos de la ciudad de Lima tras un impresionante operativo en conjunto entre autoridades policiales y de inteligencia de ambos países.
En su caso, al no tener registro de ingreso legal a Perú, se comenzó de forma inmediata con el procedimiento de expulsión para su traslado a Argentina, tal como había adelantado el jefe de la Dirección Antidrogas de Perú, Zenón Santos Loayza Díaz.
De esta manera, el avión de la Fuerza Aérea que trasladaba a Ozorio, argentino de 28 años, arribó este jueves por la noche al aeropuerto de El Palomar, según confirmaron las autoridades, y este viernes será indagado por el fiscal de Homicidios de La Matanza Carlos Adrián Arribas.
Ozorio, de 28 años, viajó custodiado por siete efectivos de la Policía Federal y otros cinco de la Policía Bonaerense, en un vuelo procedente de Lima, la capital de Perú.
Qué pasará con "Pequeño J"
En cuanto a la situación de “Pequeño J”, al tratarse de un ciudadano peruano, se va a esperar el pedido de extradición por parte de la Justicia argentina, que es un procedimiento diferente al de la expulsión de Ozorio.
El juez de Garantías N°4 de La Matanza, Fernando Pinos Guevara, ya se encuentra trabajando en el pedido de extradición de Pequeño J.
Pizarro adelantó que la extradición "podría demorar, aproximadamente, entre 30 y 60 días".
"Actualmente se encuentra ya a disposición del juzgado de investigación preparatoria para los procedimientos de ley. Va a depender mucho del requerimiento de la documentación que puedan solicitar desde Argentina. Esto va a ser evaluado acá por las autoridades judiciales, por Cancillería, y podría demorar, aproximadamente, entre 30 y 60 días", planteó.
