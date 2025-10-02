El audio que compromete a Pequeño J: "Ando corrido, me tienen humillado"

Un material de enorme valor para la investigación se conoció en las últimas horas en el marco del expediente por el triple femicidio de Florencio Varela. Se trata de un audio atribuido a “Pequeño J”, señalado como el cerebro detrás de la matanza de Brenda del Castillo, Morena Verdi y la adolescente Lara Gutiérrez. En ese registro, el prófugo cuenta con crudeza cómo atravesaba sus días de escape rumbo a Perú y lanza frases que exponen tanto su estado de ánimo como la forma en que percibe a su entorno.