"Debía mucha plata": quién es Matías Agustín Ozorio, detenido por ser la mano derecha de "Pequeño J"

Así, mientras Javier Milei difundía -¿o publicitaba?- en febrero de este año las inversiones en criptomonedas y en especial $Libra, Ozorio caía en la trampa de ser "trader" poniendo en práctica lo aprendido entre 2023 y 2024 en una academia de trading llamada Revolution, que luego fue denunciada por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Revolution tenía una sede física en la Torre de las Naciones de Tigre, pero su cara más visible era el influencer Cristian Díaz, que mostraba en redes sociales sus autos de lujo y su estilo de vida caro, sin tener licencia para operar con su academia y dar cursos del tema en el país.

La CNV denunció penalmente a Díaz en junio de este año por presunta estafa, pero el daño ya estaba hecho, al menos en el caso de Ozorio y muchas otras personas que pusieron sus fondos en las criptomonedas.

traslado ozorio

De espaldas a las cámaras de televisión, una mujer que se definió como allegada a la familia de Ozorio explicó que "hacía unos seis meses que no lo veía" y que el muchacho "llegó a hacer narcomenudeo por lo que debía".

Lo que empezó como un trabajo haciendo "mandados" para una red vinculada al narcotráfico terminó en una acusación formal por el triple crimen descubierto hace una semana en Florencio Varela, donde la Policía bonaerense localizó los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Se cree que Ozorio habría estado en el asiendo de atrás del vehículo conducido por Lázaro Víctor Sotacuro durante la noche del crimen, que fue ejecutado el 19 de septiembre pasado, por lo que el juez Fernando Pinos ordenó su captura y solicitó a Interpol la emisión de una alerta roja internacional.