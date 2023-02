Truco casero: cómo limpiar tu tele sin dejar huellas ni marcas

Cómo es el truco casero para limpiar tu tele sin dejar huellas ni marcas

Cabe recordar que nunca se deben usar productos abrasivos que pueden echar a perder la pantalla, el marco o cualquier otra parte de la televisión o smart TV. En esa línea, cabe tener en cuenta que los líquidos que contienen alcohol degradan el electrodoméstico, ya que su superficie es muy delicada.

Para tener la pantalla libre de polvo, huellas o manchas de dedos, lo mejor es usar agua destilada y un paño de microfibras. La suavidad de esta clase de trapos no dañará el televisor. Otro de sus beneficios es que este tipo de paños no sueltan pelusas. Eso sí, es aconsejable reservarlo siempre para la misma función para que no coja restos o residuos que puedan rallar la delicada pantalla de la TV.

El método para limpiar una televisión es fácil. Sobre el paño de microfibras moja con agua destilada, ejerce una ligera presión en las zonas más sucias. En el caso de que haya una mancha más difícil de eliminar, se humedece directamente sobre la suciedad y con una parte seca del paño se pasa varias veces para eliminar los restos y dejarlo seco.