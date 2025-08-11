Tucumán: denunció a su tío por abuso sexual y apareció muerta

"Esta situación ya viene hace un tiempo atrás, donde la Justicia no me está dando una solución a causa de lo que este violador le hizo a su propia sobrina", afirmó la mujer el pasado 5 de junio.

Allí contó que su hija iba “permanentemente a terapia” y que incluso había comenzado a tomar medicación para poder conciliar el sueño tras el abuso denunciado.

La mujer indicó en su publicación que la Justicia había ordenado una perimetral, pero advirtió que el hombre aprovechaba cada situación para insultarla y amenazarla a ella y a sus hijos.

"Yo no puedo seguir normalmente a realizar las tareas de toda madre porque, cada vez que salgo, este sinvergüenza, teniendo una perímetral y un arresto domiciliario, no tiene vergüenza alguna para insultarme cada ves que me encuentra en la calle. Mis hijos no son dignos de poder ir a la escuela ni salir a comprar nada, porque ellos están amenazando a toda hora", publicó Morán.

"Estoy cansada de todo. Solo quiero que entiendan mi sufrimiento. Como madre, no le deseo ni a mi peor enemigo lo que yo estoy pasando con mi hija y mis hijos. Esto ya no es vida. La familia Morán tiene que entregar a ese violador porque todos corremos peligro", cerró.