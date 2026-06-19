Tucumán: un militar retirado golpeó a su ex mujer, baleó a un joven que quiso intervenir y se suicidó



Según el diario La Gaceta de Tucumán, el agresor fue perseguido por dos bicipolicías y un cuidacoches, identificado como Carlos Humberto Quinteros, de 44 años. Al verse acorralado en la esquina de 9 de Julio y General Paz, cerca de un bar, el exmilitar primero disparó contra el “trapito” y lo hirió en un brazo. La víctima fue trasladada al Centro de Salud, donde recibió atención y se encuentra estable.

Comerciantes y vecinos señalaron que la zona, de alta circulación y cercanía con cafeterías y escuelas, quedó paralizada por el episodio. “Escuché los gritos de la mujer, después un disparo y más gritos. Todo sucedió muy rápido”, describió un empleado de un kiosco de la zona al medio tucumano.

El desenlace se produjo cuando la policía, que ya había rodeado al agresor, intentó reducirlo. Existen dos versiones sobre el accionar de los agentes: una indica que se identificaron y desenfundaron sus armas; la otra, que intentaron persuadirlo sin exhibirlas. Lo cierto es que el hombre decidió quitarse la vida delante de los agentes.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, destacó que los efectivos siguieron los protocolos: “Primero intentaron detenerlo, después asistieron a la víctima herida y, por último, procuraron reducir al agresor sin utilizar la fuerza. Estaban tratando de convencerlo, pero se disparó”, declaró

El fiscal Carlos Sale dio intervención al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales para esclarecer la secuencia exacta de los hechos y determinar la cantidad de disparos.

La víctima, afectada por una crisis nerviosa, no pudo aportar detalles sobre si contaba con medidas de protección.

“¡Es una locura lo que pasó! El tipo andaba por la calle con un arma en la mano en un horario de mucha circulación y en un lugar donde hay cafeterías, negocios y una plaza. Podría haber sido mucho peor. A ese trapito, por suerte, sólo lo hirió en un brazo, pero podría haber alcanzado a más personas”, dijo una testigo.