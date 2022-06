Día de la Bandera: un pequeño hincha de Racing se volvió viral porque no quería ser "independiente"

"Directora del jardín : "Belgrano lucho por conseguir el sueño de todos, de ser independientes". Mi hijo en pleno acto a los gritos : "YO NO SOY DE INDEPENDIENTE SOY DE RACING"", escribió la joven en su cuenta de Twitter y en pocos minutos la graciosa anécdota se convirtió en viral, con más de 63 mil Me Gusta y cientos de respuestas divertidas, entre los que no faltaron los detractores con su moralina.