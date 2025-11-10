UBA abre la inscripción para el ingreso en 2026: cómo y hasta cuándo anotarse

Qué es el CBC y cuáles son los requisitos para anotarse

Es el primer año de todas las carreras de la UBA. Consta de seis materias (asignaturas): dos según la orientación, dos específicas de la carrera y dos comunes. Se pueden cursar hasta tres materias por cuatrimestre. Cada materia consta de dos evaluaciones parciales.

Requisitos y documentación:

El ingreso a la UBA es irrestricto y sin examen de ingreso. Los estudios de grado en la UBA son gratuitos. Para realizar el proceso de inscripción, se necesita tener el DNI argentino vigente.

Estudios secundarios:

Se necesita también el certificado de estudios medios completos (título secundario) legalizado por la Dirección de Legalizaciones de la UBA. La legalización se realiza a través

de TAD (Trámites a Distancia) seleccionando la opción de "Solicitud de Legalización de títulos secundarios y convalidación de secundarios".

Si el título aún no ha sido emitido, se debe presentar una constancia de estudios secundarios completos en trámite.

Además, en febrero de 2026 también estarán habilitados estos trámites (las fechas exactas se publicarán próximamente):

Pre-ingreso a la UBA: para quienes aún no lo hayan realizado.

Re-matriculación: para estudiantes del CBC que no cuenten con usuario en SIU Guaraní.

Cambio de carrera: para quienes deseen modificar su carrera y ya tengan usuario SIU Guaraní.

Simultaneidad de carrera: para quienes quieran cursar dos carreras al mismo tiempo y ya cuenten con SIU Guaraní.