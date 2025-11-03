Investigan la muerte de un estudiante de la UBA en la Facultad de Medicina: qué le pasó

Patricio Lugones, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, interviene en la causa, catalogada inicialmente como “muerte dudosa”. Se ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas precisas del fallecimiento, cuyos resultados se esperan para el lunes. Entre las hipótesis que se manejan se incluye la posibilidad de un suicidio, aunque las investigaciones están abiertas y no se descartan otras circunstancias.