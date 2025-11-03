Investigan la muerte de un estudiante de la UBA en la Facultad de Medicina: qué le pasó
Un joven de aproximadamente 30 años cayó desde el séptimo piso y falleció en el Hospital Fernández. La Justicia analiza si se trató de un accidente o un suicidio.
Un trágico hecho sacudió a la comunidad de la Universidad de Buenos Aires (UBA) el pasado viernes: un estudiante de la carrera de Nutrición, de aproximadamente 30 años, cayó desde el séptimo piso de la Facultad de Medicina, ubicada en la calle Uriburu al 900, y murió a causa de las lesiones sufridas.
El incidente ocurrió luego de que el joven rindiera un examen parcial, en un edificio que también alberga a las carreras de Enfermería, Fonoaudiología y Kinesiología, y que es transitado diariamente por más de tres mil estudiantes. Según informaron fuentes oficiales, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y personal de la Policía de la Ciudad, de la Comisaría Vecinal 2A, acudieron de inmediato tras el llamado de auxilio.
El estudiante había caído por el hueco de una escalera hasta el subsuelo del edificio y presentaba múltiples heridas, especialmente en el rostro. Fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández, donde ingresó todavía con vida, pero falleció poco después a causa de politraumatismos y la gravedad de sus lesiones.
Patricio Lugones, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, interviene en la causa, catalogada inicialmente como “muerte dudosa”. Se ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas precisas del fallecimiento, cuyos resultados se esperan para el lunes. Entre las hipótesis que se manejan se incluye la posibilidad de un suicidio, aunque las investigaciones están abiertas y no se descartan otras circunstancias.
La Facultad de Medicina expresó su dolor por el suceso y decretó una jornada de duelo. Además, envió condolencias a los familiares, amigos y compañeros de estudio del joven. Desde el decanato, se comunicó que se fortalecerán las acciones de acompañamiento y asistencia psicológica para toda la comunidad educativa afectada, con el objetivo de brindar contención ante este difícil momento.
El trágico hecho generó conmoción en la comunidad universitaria, que sigue esperando respuestas sobre las circunstancias que rodearon la caída. La combinación de un edificio de gran tránsito estudiantil y la gravedad del accidente convirtió este episodio en un llamado de atención sobre la importancia de la seguridad y la salud mental dentro del ámbito académico.
