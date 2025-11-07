Tragedia en San Telmo: una joven alumna de la UBA murió al caer de un balcón y su familia acusa al novio
Matilda López Sanzetenea tenía 18 años y estudiaba Diseño de Imagen y Sonido. Su novio fue detenido y el padre denuncia que se trató de un femicidio.
Una noche que debía ser como cualquier otra terminó de la peor manera en el corazón de San Telmo. Matilda López Sanzetenea, estudiante boliviana de 18 años que había llegado a Buenos Aires para iniciar su carrera universitaria en la UBA, perdió la vida tras caer al vacío desde un segundo piso. Ocurrió poco después de la medianoche del domingo, en un edificio ubicado sobre la calle Defensa al 300.
Según el parte policial, la joven se precipitó desde el balcón del departamento número 2 del segundo piso. Fue trasladada de urgencia al Hospital Argerich con graves heridas y politraumatismos en el cráneo. Los médicos la operaron de inmediato, pero horas más tarde confirmaron su fallecimiento. Desde entonces, la Justicia investiga bajo qué circunstancias ocurrió la caída y si se trató de un hecho de violencia de género.
En el lugar se encontraba un joven de su misma edad, señalado como su pareja, quien presentaba arañazos visibles en la espalda. Ante esos indicios, el juez Manuel de Campos —a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5— ordenó su detención y el cierre preventivo del departamento para preservar posibles pruebas. La medida fue dispuesta junto a la Secretaría 116 de la Dra. Tamara Martínez, mientras los peritos continuaban con las primeras diligencias.
Matilda había llegado a Buenos Aires a principios de año con el sueño de convertirse en profesional del cine y la comunicación. Su papá, Pablo López, la acompañó desde Bolivia y la apoyó en su nuevo comienzo. Sin embargo, todo cambió en cuestión de horas. El sábado por la tarde, la joven le envió un mensaje pidiéndole dinero para asistir a una fiesta; fue la última vez que hablaron.
Con enorme dolor, el hombre contó que su hija estaba en pareja con un chico de su misma nacionalidad, pero que la relación estaba marcada por la manipulación y los celos. “El pibe era muy jodido, muy tóxico. La perseguía hasta la facultad, le controlaba el celular, le cortaba el acceso a la cuenta de banco que compartían y no la dejaba hablar con las amigas”, declaró Pablo López a Clarín.
