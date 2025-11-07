Tragedia en San Telmo: una joven alumna de la UBA murió al caer de un balcón y su familia acusa al novio

Con enorme dolor, el hombre contó que su hija estaba en pareja con un chico de su misma nacionalidad, pero que la relación estaba marcada por la manipulación y los celos. “El pibe era muy jodido, muy tóxico. La perseguía hasta la facultad, le controlaba el celular, le cortaba el acceso a la cuenta de banco que compartían y no la dejaba hablar con las amigas”, declaró Pablo López a Clarín.