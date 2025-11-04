Diagnosticado con autismo y víctima de bullying: quién era el joven que se suicidó en la UBA

Por su parte, Leonel Rodrigo Nolvany -compañero de cursada de Matías- aportó: "Sé que él sufría bullying, había gente que se reía cuando estaba solo. Mucha gente lo evitaba y en el grupo de la facultad lo ninguneaban". Y agregó: "A Fisiología la cursaba por cuarta vez, fue la gota que rebalsó el vaso", en referencia al momento que desaprobó el examen.

"Mati era un buen compañero, siempre estaba de buena onda. Nunca mostró señales de depresión", indicó.