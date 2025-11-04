Diagnosticado con autismo y víctima de bullying: quién era el joven que se suicidó en la UBA
Matías Rolfi, de 27 años, estudiaba Nutrición en Facultad de Medicina, donde era hostigado por algunos compañeros. El testimonio de su hermana.
Un trágico suceso tuvo lugar el pasado viernes 31 de diciembre en la Facultad de Medicina de la UBA: Matías Rolfi, de 27 años, murió al caer del segundo piso del edificio universitario, luego de desaprobar un examen de Fisiología.
Lo que no muchos saben es que el joven, que decidió quitarse la vida, había sido diagnosticado con autismo y era víctima de bullying por parte de algunos compañeros. De hecho, según el testimonio de su hermana Rocío -con quien estudiaba Nutrición-, "Mati era un blanco fácil para muchos por su condición".
Más grave aún era que, de acuerdo a lo revelado por su familia, el joven también padecía bullying por parte de algunos docentes. Si bien soñaba con recibirse y trabajar junto a su hermana como colega, el permanente acoso y la falta de ayuda no colaboraron con su situación y lo llevaron a tomar la más dura determinación.
"Todo el sistema falló", lamentó su hermana en diálogo con Diario Clarín, tras revelar también que las autoridades de la universidad no los contactaron tras lo sucedido. En este sentido, Rocío detalló, además, que su hermano "caía mal por su condición" y que había tenido que abandonar un cuatrimestre tras algunos conflictos en la universidad.
"Todo el mundo habla de salud mental, del bullying, del autismo, pero como sociedad somos un ‘casi’ en todo eso", manifestó.
Por su parte, Leonel Rodrigo Nolvany -compañero de cursada de Matías- aportó: "Sé que él sufría bullying, había gente que se reía cuando estaba solo. Mucha gente lo evitaba y en el grupo de la facultad lo ninguneaban". Y agregó: "A Fisiología la cursaba por cuarta vez, fue la gota que rebalsó el vaso", en referencia al momento que desaprobó el examen.
"Mati era un buen compañero, siempre estaba de buena onda. Nunca mostró señales de depresión", indicó.
