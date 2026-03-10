Un apostador ganó $335 millones con la Quiniela Plus: dónde jugó la boleta

Quienes lograron acertar esta combinación completa se quedaron con el premio mayor del juego que depende de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires.

No es la primera vez que la fortuna llega a Olavarría a través de juegos oficiales. En distintas ocasiones se registraron premios importantes, lo que alimenta la ilusión de miles de apostadores que cada día prueban suerte con la Quiniela y otros juegos de azar.

Qué es la Quiniela Plus y cómo se juega

La Quiniela Plus es uno de los juegos más populares administrados por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Para participar, los apostadores deben elegir ocho números entre el 00 y el 99.

En cada sorteo se extraen 20 números, y el premio mayor se obtiene cuando el jugador logra acertar los ocho elegidos. También existen premios menores para quienes aciertan menos números.

Gracias a su sistema de juego y a los importantes pozos que suele ofrecer, la Quiniela Plus se convirtió en una de las apuestas más seguidas en todo el país.