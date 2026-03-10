Un apostador ganó $335 millones con la Quiniela Plus: dónde jugó la boleta
El ticket ganador fue vendido en una agencia de lotería en pleno centro de la ciudad. Acertó los ocho números y se quedó con el premio millonario.
Un vecino de Olavarría acertó la combinación completa de la Quiniela Plus y se llevó un premio millonario que supera los $335 millones, uno de los montos más importantes registrados recientemente en ese distrito bonaerense.
Se trata de un apostador habitual de esta modalidad, según indican desde la lotería, pero no se revelará la identidad por cuestiones de seguridad. La boleta le aseguró el premio gracias a que no aplica descuentos por impuestos.
El ticket ganador fue vendido en una agencia de lotería ubicada en la esquina de Pellegrini y Necochea, en pleno centro de la ciudad. La noticia generó rápidamente expectativa entre los vecinos y clientes habituales del local, que ahora esperan conocer si el afortunado ganador aparecerá para reclamar el premio.
Según trascendió, en el sorteo hubo dos ganadores que compartirán el pozo, por lo que cada uno recibirá aproximadamente $335.017.150.
En el sorteo que dejó el millonario premio, los números que resultaron favorecidos fueron: 2 – 8 – 13- 26- 32- 47- 55- 74.
Quienes lograron acertar esta combinación completa se quedaron con el premio mayor del juego que depende de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires.
No es la primera vez que la fortuna llega a Olavarría a través de juegos oficiales. En distintas ocasiones se registraron premios importantes, lo que alimenta la ilusión de miles de apostadores que cada día prueban suerte con la Quiniela y otros juegos de azar.
Qué es la Quiniela Plus y cómo se juega
La Quiniela Plus es uno de los juegos más populares administrados por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Para participar, los apostadores deben elegir ocho números entre el 00 y el 99.
En cada sorteo se extraen 20 números, y el premio mayor se obtiene cuando el jugador logra acertar los ocho elegidos. También existen premios menores para quienes aciertan menos números.
Gracias a su sistema de juego y a los importantes pozos que suele ofrecer, la Quiniela Plus se convirtió en una de las apuestas más seguidas en todo el país.
