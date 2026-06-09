Habló el abogado de la familia de la joven desaparecida en Córdoba: "No se trató de una travesura"

Por ahora, las novedades son pocas y la familia de Luciana atraviesa horas de profunda angustia: “Todos estamos preocupados y no queremos que siga esto, la familia está triste”.

De acuerdo a los primeros datos de la investigación, este lunes Luciana asistió con normalidad a clases y fue vista por última vez por sus compañeros al momento de retirarse.

“Habitualmente la pasaba a buscar su mamá”, indicó Gutiérrez, aunque aclaró que es una rutina que ahora está bajo análisis.

En ese sentido, los investigadores buscan determinar si la mujer estuvo en la puerta del colegio ese día. Además, se están revisando distintas cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos de la adolescente tras la salida.

“El caso tiene varias líneas de investigación. Se está haciendo un peinado en distintas zonas y todo está bajo secreto de sumario”, explicó Gutiérrez. También destacó que el fiscal de la causa mantiene contacto permanente con la familia y con la representación legal.

El ministerio también dispuso el despliegue de 90 policías, más de 20 autos oficiales y un helicóptero para recorrer sectores urbanos y rurales de la localidad y sus alrededores en búsqueda de Barrios Alarcón.

luciana cordoba colonia caroya

Cómo vestía Luciana al momento de su desaparición

La adolescente tiene contextura delgada, tez trigueña, cabello largo negro y una altura aproximada de 1,60 metros.

Al momento de ser vista por última vez vestía jeans azules, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

La imagen de la joven fue distribuida entre las distintas fuerzas de seguridad y difundida a través de canales oficiales para ampliar la búsqueda.

Quienes puedan aportar datos sobre su paradero pueden comunicarse con la Comisaría de Colonia Caroya al teléfono 351-3951364, llamar al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.

Los investigadores remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para avanzar en la búsqueda de Luciana y esclarecer qué ocurrió tras su salida de la escuela.