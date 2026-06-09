Selección Argentina vs. Islandia por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV

El que está descartado pero apunta al debut es Dibu Martínez. Luego de que Juan Musso estuviera en el arco ante Honduras, en esta ocasión será el turno de Gerónimo Rulli.

Por otro lado, Scaloni confirmó en la conferencia de prensa que Messi, quien en las primeras prácticas había trabajado diferenciado en Estados Unidos, también sumará minutos ante Islandia, aunque no definió si desde el arranque o ingresando en el segundo tiempo.

Formaciones de Selección Argentina vs. Islandia por un amistoso internacional

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

Datos de Selección Argentina vs. Islandia