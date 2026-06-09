Selección Argentina vs. Islandia por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV
En Alabama, y con la vuelta de Lionel Messi, el equipo de Lionel Scaloni tiene este martes su última prueba de cara al Mundial 2026.
Con la esperada presencia de Lionel Messi y mayoría de titulares, la Selección Argentina se enfrenta este martes ante Islandia en el marco del último amistoso antes del Mundial 2026 y en lo que será la prueba final de Lionel Scaloni antes de definir si introduce cambios en la lista de convocados.
El encuentro se juega este martes desde las 21.30 en el Jordan-Hare Stadium, de Alabama; con televisación de TyC Sports.
El equipo dirigido por Scaloni afronta el último partido preparativo con el objetivo de llegar de la mejor manera al debut con Argelia, con dudas en el estado físico de varios de los convocados y a la espera de que se confirme quién será el reemplazante de Leonardo Balerdi.
Argentina viene de ganarle con mayoría de suplentes a Honduras por 2-0, con los tantos de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. Para la ocasión, el DT guardó a varios de los "tocados", aunque alungos como Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás González podrían sumar minutos este martes.
El que está descartado pero apunta al debut es Dibu Martínez. Luego de que Juan Musso estuviera en el arco ante Honduras, en esta ocasión será el turno de Gerónimo Rulli.
Por otro lado, Scaloni confirmó en la conferencia de prensa que Messi, quien en las primeras prácticas había trabajado diferenciado en Estados Unidos, también sumará minutos ante Islandia, aunque no definió si desde el arranque o ingresando en el segundo tiempo.
Formaciones de Selección Argentina vs. Islandia por un amistoso internacional
Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.
Datos de Selección Argentina vs. Islandia
- Hora: 21.30.
- TV: TyC Sports.
- Arbitro: a confirmar.
- Estadio: Jordan-Hare Stadium, Alabama.
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