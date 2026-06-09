El padre Paco Olveira lleva una semana de ayuno en Plaza de Mayo contra el hambre
El sacerdote integró una protesta impulsada por referentes religiosos, sociales y de derechos humanos que se extendió durante siete días frente a la Casa Rosada para visibilizar el impacto del ajuste sobre los sectores más vulnerables.
El padre Francisco "Paco" Olveira participó junto a otros curas, referentes religiosos, militantes sociales y dirigentes comunitarios de una semana de ayuno y oración en Plaza de Mayo para denunciar el hambre y el impacto social del ajuste económico.
La iniciativa, denominada "Ayuno para despertar las conciencias", se extendió durante siete días y contó con el respaldo del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Además, participaron otros integrantes de Curas en Opción por los Pobres, entre ellos Rodolfo "Fito" Viano, Jorge "Chueco" Romero y Miguel "Pancho" Vuelo; el dirigente social Esteban "Gringo" Castro, el pastor menonita Luis María Alman Bornes y referentes de organizaciones sociales, comunitarias y de derechos humanos.
Durante una de las jornadas del ayuno, el sacerdote advirtió sobre el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población: "Estamos naturalizando un genocidio por goteo", sostuvo al explicar que la iniciativa buscaba visibilizar la situación de quienes no logran cubrir sus necesidades básicas y atraviesan situaciones de creciente vulnerabilidad.
Por su parte, Castro destacó que la protesta estuvo vinculada a la solidaridad con quienes padecen el hambre y la exclusión: "Fue una semana difícil ayunando tantos días, atada al dolor del pueblo que no llega a fin de mes y que muchas veces no puede comer siquiera una vez al día", expresó.
La convocatoria comenzó el 2 de junio frente a la Casa Rosada y contó con el acompañamiento de organizaciones sociales, sindicales, religiosas y de derechos humanos. A lo largo de la semana se realizaron actividades culturales, encuentros de reflexión y debates sobre la situación económica y social del país.
Los participantes pasaron las noches en Plaza de Mayo y en el atrio de la Catedral Metropolitana, donde sostuvieron jornadas de oración y ayuno como forma de protesta pacífica. Según explicaron los organizadores, el objetivo fue denunciar el hambre, defender la vida y llamar la atención sobre las consecuencias sociales del ajuste económico.
La iniciativa concluyó con una jornada de cierre en la plaza, donde los participantes reafirmaron su compromiso con las demandas de los sectores más afectados por la crisis y advirtieron sobre el agravamiento de la situación social en distintos puntos del país.
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