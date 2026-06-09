El padre Paco Olveira lleva una semana de ayuno en Plaza de Mayo contra el hambre

La convocatoria comenzó el 2 de junio frente a la Casa Rosada y contó con el acompañamiento de organizaciones sociales, sindicales, religiosas y de derechos humanos. A lo largo de la semana se realizaron actividades culturales, encuentros de reflexión y debates sobre la situación económica y social del país.

ayuno plaza de mayo

Los participantes pasaron las noches en Plaza de Mayo y en el atrio de la Catedral Metropolitana, donde sostuvieron jornadas de oración y ayuno como forma de protesta pacífica. Según explicaron los organizadores, el objetivo fue denunciar el hambre, defender la vida y llamar la atención sobre las consecuencias sociales del ajuste económico.

La iniciativa concluyó con una jornada de cierre en la plaza, donde los participantes reafirmaron su compromiso con las demandas de los sectores más afectados por la crisis y advirtieron sobre el agravamiento de la situación social en distintos puntos del país.