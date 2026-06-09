Javier Milei eliminó 16 resoluciones y disposiciones que regulaban la actividad de distintos sectores

Entre las medidas derogadas ahora se encuentran:

Las principales resoluciones con sus modificatorias, son:

Las resoluciones que regulaban el control de precios de determinados productos.

Las disposiciones vinculadas a requisitos de información para la comercialización de bienes.

Se eliminó la obligación de los colegios privados de pedir autorización estatal para modificar sus cuotas.

Se eliminaron programas de fomento al consumo.

Se eliminaron las resoluciones ligadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.

Se eliminaron procedimientos de autorización para la importación de mercancías.

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Entre los considerandos de la medida, el Gobierno advirtió que “la proliferación normativa ha llevado a la superposición, desactualización y dispersión de normas, generando una incertidumbre de cuáles son las vigentes”, lo que “trae como consecuencia una inseguridad jurídica para los ciudadanos que restringe el libre desenvolvimiento de su vida”.

Y señala que la medida está orientada a “ordenar el sistema normativo argentino mediante la eliminación de leyes que han perdido vigencia práctica, coherencia o compatibilidad con los principios constitucionales” y que afectan libertades individuales, generan burocracia innecesaria, refieren a organismos ya disueltos y organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.

Detalle de las resoluciones y disposiciones derogadas

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Resolución 12/2026:

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