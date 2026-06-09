Maltrato animal en Bahía Blanca: mataron a patadas a un coipo y se filmaron para las redes

El animal atacado era un coipo, un roedor semiacuático autóctono que habita humedales, lagunas, arroyos y sectores cercanos a cursos de agua. Especialistas señalan que cumple un papel relevante dentro de distintos ecosistemas acuáticos del país.

Uno de los aspectos que más indignación provocó fue el tono con el que los agresores se dirigían al animal durante la grabación. En el video, además de bromear sobre su identidad, realizaron comentarios sobre matarlo para comerlo, una actitud que multiplicó las críticas una vez que el contenido se volvió viral.

Según consta en la denuncia presentada posteriormente, el ejemplar medía alrededor de 60 centímetros y ya había sido detectado días antes por personal de Zoonosis, que intentaba rescatarlo debido a su presencia en la ciudad. Sin embargo, el operativo no había logrado concretarse.

La presentación judicial fue impulsada por la Fundación Grupo Alianza Animal. Desde la entidad explicaron que tomaron conocimiento del caso a través de mensajes y publicaciones recibidas en redes sociales. A partir de allí comenzaron a reunir información, identificar a los involucrados y poner todos los datos a disposición de las autoridades.

Tras la viralización del posteo, muchos usuarios comenzaron a pedir datos personales y direcciones de los involucrados, lo que llevó a Loncaric a actuar con urgencia para evitar que la situación escalara fuera del ámbito judicial. Sin embargo, desde la fundación aclararon que ninguna dirección fue difundida públicamente: toda la información fue entregada exclusivamente a la Policía. Poco después de la difusión del video, los dos jóvenes cerraron sus cuentas de redes sociales.

En Argentina, el maltrato animal es un delito contemplado en la Ley 14.346, que establece sanciones penales para quienes inflijan malos tratos o ejerzan actos de crueldad contra los animales. El caso quedó asentado en sede policial y la investigación sigue su curso para determinar las responsabilidades de los involucrados.