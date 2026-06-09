Maltrato animal en Bahía Blanca: mataron a patadas a un coipo y se filmaron para las redes
Las imágenes provocaron indignación pública, una denuncia penal y la intervención del municipio, que busca participar de la investigación.
Un violento episodio de maltrato animal conmocionó a la ciudad de Bahía Blanca tras la difusión de un video donde se observa a dos jóvenes agrediendo a una nutria hasta provocarle la muerte. El hecho, ocurrido el pasado jueves por la noche en plena vía pública, derivó en una denuncia penal y la intervención del municipio como particular damnificado.
Los involucrados fueron identificados como Bautista Bravo e Imanol Santerre, ambos de 18 años y oriundos de Coronel Suárez, quienes residen en Bahía Blanca por motivos de estudio. La agresión tuvo lugar en la calle Paraguay al 500, donde acorralaron al roedor semiacuático contra una vereda.
Cómo fue el ataque al coipo en pleno centro de Bahía Blanca
Según las imágenes difundidas posteriormente, uno de los jóvenes persiguió al animal por la calle hasta dejarlo sin posibilidad de escape. Una vez arrinconado contra la vereda, comenzó a propinarle golpes y patadas, que terminaron causándole la muerte. Mientras tanto, el otro registraba toda la secuencia con su teléfono celular.
El animal atacado era un coipo, un roedor semiacuático autóctono que habita humedales, lagunas, arroyos y sectores cercanos a cursos de agua. Especialistas señalan que cumple un papel relevante dentro de distintos ecosistemas acuáticos del país.
Uno de los aspectos que más indignación provocó fue el tono con el que los agresores se dirigían al animal durante la grabación. En el video, además de bromear sobre su identidad, realizaron comentarios sobre matarlo para comerlo, una actitud que multiplicó las críticas una vez que el contenido se volvió viral.
Según consta en la denuncia presentada posteriormente, el ejemplar medía alrededor de 60 centímetros y ya había sido detectado días antes por personal de Zoonosis, que intentaba rescatarlo debido a su presencia en la ciudad. Sin embargo, el operativo no había logrado concretarse.
La presentación judicial fue impulsada por la Fundación Grupo Alianza Animal. Desde la entidad explicaron que tomaron conocimiento del caso a través de mensajes y publicaciones recibidas en redes sociales. A partir de allí comenzaron a reunir información, identificar a los involucrados y poner todos los datos a disposición de las autoridades.
Tras la viralización del posteo, muchos usuarios comenzaron a pedir datos personales y direcciones de los involucrados, lo que llevó a Loncaric a actuar con urgencia para evitar que la situación escalara fuera del ámbito judicial. Sin embargo, desde la fundación aclararon que ninguna dirección fue difundida públicamente: toda la información fue entregada exclusivamente a la Policía. Poco después de la difusión del video, los dos jóvenes cerraron sus cuentas de redes sociales.
En Argentina, el maltrato animal es un delito contemplado en la Ley 14.346, que establece sanciones penales para quienes inflijan malos tratos o ejerzan actos de crueldad contra los animales. El caso quedó asentado en sede policial y la investigación sigue su curso para determinar las responsabilidades de los involucrados.
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