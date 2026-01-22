Un bailarín argentino está grave en Punta Cana por una infección con un hongo: el pedido de su familia

“Desde diciembre tuvo faringitis y laringitis, y fue medicado varias veces. Los médicos nos dijeron que eso pudo haber generado un efecto rebote, haciendo que el hongo se esparciera más rápido”, explicó a su vez Sofía, hermana de Leonardo, en diálogo con TN.

Leonardo Sáez

En las últimas horas, el cuadro de salud del bailarín argentino internado en Punta Cana presentó una leve mejoría. Su familia detalló que los médicos finalmente no tuvieron que realizarle una traqueotomía, algo que se temía por la posibilidad de que ingresaran otros virus a las vías respiratorias.

En paralelo, el problema radica en los elevados costos de internación en República Dominicana. Cada día que Leonardo pasa en el hospital cuesta alrededor de 3 millones de pesos, un monto que para su familia es imposible de pagar a diario.

Por estos motivos, los familiares y amigos iniciaron una colecta desde la semana pasada la cual permitió también que los padres de Leonardo puedan viajar a República Dominicana para acompañar a su hijo.

“Como papás estamos acá apoyándolo, pero la verdad es que la situación económica de nosotros se ha agravado porque a Leonardo ya no lo cubre el seguro que él tenía acá como bailarín y los costos de acá de las clínicas son altísimos. No estamos en estos momentos pudiendo costear esos costos”, expresó la madre del joven en un video publicado en la cuenta de Instagram @leosaez.ayudemos.

“Cualquier colaboración que sea posible, por mínima sea, para costear todo este gasto y apoyarlo para que salga adelante y pueda recuperar su salud, es mucho para nosotros”, indicó por su parte, Javier Sáez, padre del bailarín y jubilado estatal del rubro penitenciario.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de las redes sociales @leosaez.ayudemos o mediante el alias sofiasol.saez, a nombre de Sofía Sol Sáez.