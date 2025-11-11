Choque múltiple y vuelco en la 9 de Julio y Santa Fe dejó tres heridos
El accidente involucró colectivo, un automóvil y una motocicleta. El tránsito en la zona permanece interrumpido y ya hay demoras.
Un choque múltiple en la intersección de Avenida Santa Fe y 9 de Julio dejó tres personas heridas este martes en el centro porteño. El incidente involucró a un colectivo de la línea 39, un automóvil y una motocicleta conducida por una mujer. La policía y los servicios de emergencia acudieron al lugar poco después del accidente.
Todo comenzó cuando el colectivo de la línea 39 circulaba por Avenida Santa Fe desde plaza San Martín. Tras ello, impactó contra una moto que circulaba por Avenida 9 de julio y provocó el vuelco del auto.
La motociclista, una mujer, sufrió politraumatismos y fue diagnosticada con un trauma de cráneo grave, según informó el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME). La acompañaba un hombre, también trasladado al Hospital Fernández, donde ambos reciben atención médica.
La colisión también afectó a otro hombre, que fue derivado al Hospital Rivadavia por personal del SAME. Todos presentan lesiones de distinta consideración.
En el lugar trabajó personal de bomberos de la Ciudad para rescatar a las personas que quedaron atrapadas. También se hicieron presentes agentes de tránsito y efectivos de la Comisaría Vecinal 1 A, quienes realizaron tareas de control de tránsito.
Desde hace varias horas hay restricciones en la zona que complican ambas avenidas: la interrupción es total en ambos sentidos a la altura del cruce de la 9 de Julio y Santa Fe.
En el lugar, los peritos se encuentra realizando tareas de investigación para determinar las causas del brutal accidente.
En la madrugada de este martes hubo otro siniestro vial en la intersección de Avenida Córdoba y 9 de Julio. Por causas que aún no fueron informadas, una camioneta colisionó con una motocicleta en la que circulaban dos jóvenes, un hombre de 21 años y una mujer de la misma edad.
Los equipos de emergencia asistieron a ambos ocupantes de la moto; el conductor masculino debió ser trasladado al Hospital Rivadavia con politraumatismos, mientras que la acompañante y el conductor de la camioneta no requirieron traslado médico. Según los datos aportados por los servicios de emergencia, el paciente masculino presentaba lesiones que demandaron atención hospitalaria inmediata, en tanto que su acompañante fue atendida en el lugar.
