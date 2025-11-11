Choque múltiple y vuelco en la 9 de Julio y Santa Fe dejó tres heridos

La colisión también afectó a otro hombre, que fue derivado al Hospital Rivadavia por personal del SAME. Todos presentan lesiones de distinta consideración.

En el lugar trabajó personal de bomberos de la Ciudad para rescatar a las personas que quedaron atrapadas. También se hicieron presentes agentes de tránsito y efectivos de la Comisaría Vecinal 1 A, quienes realizaron tareas de control de tránsito.

Desde hace varias horas hay restricciones en la zona que complican ambas avenidas: la interrupción es total en ambos sentidos a la altura del cruce de la 9 de Julio y Santa Fe.

En el lugar, los peritos se encuentra realizando tareas de investigación para determinar las causas del brutal accidente.

En la madrugada de este martes hubo otro siniestro vial en la intersección de Avenida Córdoba y 9 de Julio. Por causas que aún no fueron informadas, una camioneta colisionó con una motocicleta en la que circulaban dos jóvenes, un hombre de 21 años y una mujer de la misma edad.

Los equipos de emergencia asistieron a ambos ocupantes de la moto; el conductor masculino debió ser trasladado al Hospital Rivadavia con politraumatismos, mientras que la acompañante y el conductor de la camioneta no requirieron traslado médico. Según los datos aportados por los servicios de emergencia, el paciente masculino presentaba lesiones que demandaron atención hospitalaria inmediata, en tanto que su acompañante fue atendida en el lugar.