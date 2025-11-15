Rating: cuánto midió la entrevista de la China Suárez con Mario Pergolini
La presencia de La China Suárez y Mauro Icardi impulsó la audiencia de “Otro día perdido”, que registró picos elevados en la noche del viernes.
En la noche del viernes, Mario Pergolini volvió a ocupar el centro de la escena al recibir en su programa a La China Suárez y a Mauro Icardi. La actriz llegó a El Trece este viernes 14 de noviembre para grabar una entrevista exclusiva luego de varios escándalos por los lugares a los que asistiría.
Después de que Olga le diera la negativa y se cancelara la nota en Luzu, finalmente Otro día perdido fue el espacio elegido por la actriz y por Disney para promocionar su película y hablar de su vida privada. Y para sorpresa de todos, Mauro Icardi también estuvo en el living de Pergolini.
En materia de rating, el ciclo que se emite por el canal del solcito lograba 6.0 puntos de rating a las 23:02, según los datos de Kantar Ibope Media. A las 23:13, el programa de Mario Pergolini lograba 6.4 puntos de rating en El Trece mientras que la repetición del partido de Argentina con Angola medía en Telefe 4.0 puntos.
A las 23:18, Otro día perdido se mantenía con 6.8 puntos de rating y seguía ganándole a Telefe, que tocaba los 3.8 puntos. A las 23:31, Pergolini continuaba con la entrevista a La China Suárez y el rating subía a 7.7 puntos para El Trece, mientras que Telefe se ubicaba en 3.4 puntos.
A las 23:37, Otro día perdido obtenía 7.5 puntos de rating, frente a los 3.3 puntos del partido de Argentina y Angola en Telefe. A las 23:44, el ciclo seguía en pantalla con 7.1 puntos de rating, y Telefe registraba 3.2 puntos.
Finalmente, a las 23:58, Otro día perdido alcanzaba su pico máximo de 7.9 puntos de rating con La China y Mauro Icardi juntos por primera vez en televisión, mientras que Telefe tocaba un piso de 2.2 puntos.
