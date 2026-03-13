Un fuerte temblor con epicentro en Chile se sintió en Mendoza, San Juan, La Rioja y Córdoba
El movimiento se registró en la mañana de este viernes, según el Centro Simológico Nacional de la Universidad de Chile.
Un fuerte temblor con epicentro en la zona central de Chile se registró este viernes y el movimiento telúrico fue percibido con intensidad en varias provincias argentinas.
Según el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, la magnitud del temblor fue 6.5, aunque otras mediciones lo estimaron entre 6.1 y 6.4.
El evento ocurrió hacia las 10:30 de hoy y se localizó en la Región de Coquimbo, específicamente cerca de la localidad de Punitaqui.
La profundidad del sismo fue de entre 28 y 33 kilómetros y se sintió con fuerza en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y la Metropolitana de Santiago.
El temblor con epicentro en Chile se sintió en varias provincias argentinas
En tanto, en Argentina fue percibido en Mendoza, San Juan, La Rioja y Córdoba, particularmente en edificios altos.
Muchos usuarios en Argentina y Chile recibieron la alerta sísmica de Google en sus teléfonos segundos antes de percibir el movimiento.
Un fuerte temblor con epicentro en La Rioja se sintió en Mendoza, Córdoba, San Juan y San Luis
Un sismo de magnitud 5.3 se sintió con fuerza este sábado en distintas localidades de Córdoba, San Juan, San Luis y Mendoza. El movimiento ocurrió a las 14:13 horas, con epicentro en la provincia de La Rioja.
Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor se originó cerca de la localidad riojana de Ulapes, a 35 kilómetros al suroeste de Chepes.
En Córdoba, el sismo se percibió con claridad a varios kilómetros del epicentro. Las mayores repercusiones se registraron en Mina Clavero y Villa Dolores, ambas en el Valle de Traslasierra.
El movimiento telúrico también se sintió en otras localidades de La Rioja, como Ambil, y alcanzó a provincias vecinas como San Juan, San Luis y la localidad de Quines, en territorio puntano.
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