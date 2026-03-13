Un fuerte temblor con epicentro en Chile se sintió en Mendoza, San Juan, La Rioja y Córdoba

El temblor con epicentro en Chile se sintió en varias provincias argentinas

En tanto, en Argentina fue percibido en Mendoza, San Juan, La Rioja y Córdoba, particularmente en edificios altos.

Muchos usuarios en Argentina y Chile recibieron la alerta sísmica de Google en sus teléfonos segundos antes de percibir el movimiento.

Un fuerte temblor con epicentro en La Rioja se sintió en Mendoza, Córdoba, San Juan y San Luis

Un sismo de magnitud 5.3 se sintió con fuerza este sábado en distintas localidades de Córdoba, San Juan, San Luis y Mendoza. El movimiento ocurrió a las 14:13 horas, con epicentro en la provincia de La Rioja.

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor se originó cerca de la localidad riojana de Ulapes, a 35 kilómetros al suroeste de Chepes.

En Córdoba, el sismo se percibió con claridad a varios kilómetros del epicentro. Las mayores repercusiones se registraron en Mina Clavero y Villa Dolores, ambas en el Valle de Traslasierra.

El movimiento telúrico también se sintió en otras localidades de La Rioja, como Ambil, y alcanzó a provincias vecinas como San Juan, San Luis y la localidad de Quines, en territorio puntano.