Un hombre estuvo cuatro meses preso por el abuso sexual de su hijastra: era todo mentira

La confesión de la supuesta víctima: "Todo era falso"

En su nueva declaración, la adolescente se retractó por completo de la acusación inicial. Ante los equipos interdisciplinarios, reconoció que "todo era falso" e inventó los abusos sexuales con un objetivo muy concreto: perjudicar al novio de su madre para que su progenitora se peleara con él y, de esa manera, pudiera reanudar la relación con su padre.

La confesión de la joven derrumbó la hipótesis acusatoria y obligó al fiscal Mariano Juárez Prieto a rectificar su posición. Días atrás, el representante del Ministerio Público Fiscal presentó un dictamen solicitando el sobreseimiento total y definitivo de G.S., dejando sin efecto la imputación por abuso sexual agravado por la convivencia y allanando el camino para su liberación.

Pese al pedido fiscal, el DJ caucetero permanece aún alojado en el penal de Chimbas a la espera de que la jueza de garantías Gloria Chicón se expida sobre la solicitud de sobreseimiento. Se espera que en los próximos días la magistrada homologue el pedido y ordene la inmediata liberación del joven, quien ha visto su vida truncada por una acusación que, quedó demostrado, nunca fue real.

El caso expone las graves consecuencias de las denuncias falsas y reabre el debate sobre la necesidad de extremar los recaudos en la evaluación de medidas cautelares tan gravosas como la prisión preventiva, especialmente cuando los indicios de culpabilidad no están firmemente acreditados. Mientras tanto, la adolescente que admitió su mentira podría enfrentar ahora consecuencias legales por su accionar, aunque el foco mediático y judicial sigue puesto en la injusticia cometida contra un inocente.