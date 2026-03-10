La Justicia le dio la razón a los trabajadores de FATE y frenó el desalojo de la planta

trabajadores fate

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) informó que continúa realizando gestiones conjuntas con el SUTNA ante la Secretaría de Trabajo de la Nación para reclamar el pago de los salarios adeudados a los trabajadores de FATE. Y destacó el fallo de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro y subrayó que la resolución reafirma "el carácter legítimo de las acciones en defensa de los puestos de trabajo".