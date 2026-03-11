Qué revela la autopsia al cuerpo del hombre que murió al hacerse un implante dental en Belgrano
A casi cuatro meses del fallecimiento de Miguel Ángel Berlini durante una intervención maxilofacial, la Justicia investiga un homicidio culposo.
El 19 de noviembre del 2025, Miguel Ángel Berlini entró a la Clínica Robles, en el barrio de Belgrano, para realizarse una cirugía odontológica que, según le habían asegurado, era sencilla. Horas después murió. A casi cuatro meses del hecho, su familia denuncia mala praxis.
La causa judicial tiene imputados por homicidio culposo al médico cirujano José Miguel Galiano y al cirujano plástico Marcelo Fernando Robles, propietario del centro médico donde se llevó a cabo la intervención el 19 de noviembre pasado.
La operación consistía en colocar un implante dental para reemplazar varias piezas al mismo tiempo.
Según trascendió de la autopsia, el cuerpo de Berlini presentaba importantes lesiones en la vía aérea. El abogado querellante Sebastián Busso, quien además es perito médico forense, explicó que el informe señala daños traumáticos con infiltraciones hemorrágicas en la lengua, faringe y laringe.
Pero el hallazgo más grave fue una laceración de casi cinco centímetros en el esófago. “La autopsia es clara. La vía aérea de Miguel estaba totalmente lastimada”, señaló el abogado.
La principal hipótesis que maneja la querella es que Berlini pudo haber tenido una reacción durante la sedación y sufrió una descompensación. De acuerdo al planteo, al intentar reanimarlo los médicos habrían cometido un error durante la intubación. “Quisieron intubar al paciente y en vez de colocar el tubo en la tráquea lo colocaron en el esófago”, explicó Busso.
Esto habría provocado que el oxígeno ingresara al estómago y a distintos tejidos, lo que generó acumulación de aire en el mediastino y los músculos, algo que también se detectó en estudios posteriores y durante la autopsia.
Otro de los puntos que genera fuerte preocupación en la familia es que no existe una historia clínica completa ni registros claros de lo ocurrido durante la cirugía. Por esa razón, los abogados solicitaron a la jueza Erica Uhrlandt, del Juzgado Nacional en lo Criminal N°53, que se designe un perito anestesiólogo de oficio y se realice una nueva serie de pericias.
La semana pasada, Alejandra, hermana de la víctima, fue aceptada como querellante en la causa con la representación de los abogados Sebastián Alejandro Busso y Rodrigo Daniel Tripolone. Busso, que además es perito médico forense, cuestionó el procedimiento realizado por los profesionales. “Para nosotros el accionar de los médicos fue de una imprudencia temeraria”, sostuvo en declaraciones a Clarín.
Entre los puntos que remarcan desde la querella aparece la supuesta falta de un anestesiólogodurante la intervención, un servicio que Berlini habría abonado previamente.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario