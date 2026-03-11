Qué revela la autopsia al cuerpo del hombre que murió al hacerse un implante dental en Belgrano

La principal hipótesis que maneja la querella es que Berlini pudo haber tenido una reacción durante la sedación y sufrió una descompensación. De acuerdo al planteo, al intentar reanimarlo los médicos habrían cometido un error durante la intubación. “Quisieron intubar al paciente y en vez de colocar el tubo en la tráquea lo colocaron en el esófago”, explicó Busso.

Esto habría provocado que el oxígeno ingresara al estómago y a distintos tejidos, lo que generó acumulación de aire en el mediastino y los músculos, algo que también se detectó en estudios posteriores y durante la autopsia.

Otro de los puntos que genera fuerte preocupación en la familia es que no existe una historia clínica completa ni registros claros de lo ocurrido durante la cirugía. Por esa razón, los abogados solicitaron a la jueza Erica Uhrlandt, del Juzgado Nacional en lo Criminal N°53, que se designe un perito anestesiólogo de oficio y se realice una nueva serie de pericias.

La semana pasada, Alejandra, hermana de la víctima, fue aceptada como querellante en la causa con la representación de los abogados Sebastián Alejandro Busso y Rodrigo Daniel Tripolone. Busso, que además es perito médico forense, cuestionó el procedimiento realizado por los profesionales. “Para nosotros el accionar de los médicos fue de una imprudencia temeraria”, sostuvo en declaraciones a Clarín.

Entre los puntos que remarcan desde la querella aparece la supuesta falta de un anestesiólogodurante la intervención, un servicio que Berlini habría abonado previamente.