Un hombre se tiró desde el Puente de la Mujer y permanece desaparecido en Puerto Madero

hombre que se tiró desde el Puente de la Mujer



Puerto Madero está dividido por diques de profundidad moderada y sin corriente, características que, según los especialistas, suelen facilitar las tareas de rescate.

Un agente táctico consultado explicó: “La profundidad aproximada del Dique 3 es de entre 5 y 7 metros. No hay corriente porque es un espejo de agua contenido”.

Aun así, la búsqueda no resultaba sencilla. Si la persona no sabía nadar -hipótesis probable según los testigos que lo vieron arrojarse sin titubeos y sin pedir ayuda- el tiempo transcurrido juega un rol determinante.

Uno de los aspectos que las autoridades quieren esclarecer es en qué estado se encontraba el joven antes de lanzarse al agua. Los testigos subrayaron que “no fue un accidente”, sino una acción deliberada.

Las barandas y medidas de seguridad del puente imposibilitan una caída casual, lo que refuerza la teoría de un salto voluntario.

La intensa búsqueda en Puerto Madero

La zona amaneció con un despliegue inusual:

ambulancias del SAME estacionadas sobre Alicia Moreau de Justo ,

calles parcialmente cortadas,

buzos tácticos ya sumergidos en el dique,

y personal de Prefectura y Policía de la Ciudad evaluando el perímetro.

Mientras tanto, la presencia de la Fragata Sarmiento, recortada a lo lejos sobre el espejo de agua, servía como referencia para ubicar el epicentro del operativo.

A pesar de las condiciones del dique y la rápida respuesta de los equipos, el paradero del joven seguía siendo un misterio. Los buzos trabajan con visibilidad reducida y zonas en las que los restos del antiguo puerto forman relieves irregulares bajo el agua.