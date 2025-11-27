Un hombre se tiró desde el Puente de la Mujer y permanece desaparecido en Puerto Madero
El hombre se arrojó del Dique 3 durante la madrugada de este jueves y desde entonces es buscado por buzos tácticos, Policía de la Ciudad y el SAME.
Una escena de conmoción y tensión se vivió en la mañana de este jueves en el barrio porteño de Puerto Madero luego de que un hombre -de entre 25 y 35 años, se arrojara al río en inmediaciones del Puente de la Mujer. Más de una hora después, personal de rescate continúa trabajando intensamente sin lograr hallar rastros del sujeto.
El episodio ocurrió cerca de las 6:05 y fue presenciado por personas que a esa hora transitaban por la zona. Los testimonios coinciden en que el joven no cayó accidentalmente, sino que “se arrojó al agua”, lo que activó de inmediato el operativo de emergencia.
Equipos de Policía de la Ciudad, SAME, y unidades tácticas con trajes de neopreno realizaron búsqueda en superficie y en el interior del dique.
Puerto Madero está dividido por diques de profundidad moderada y sin corriente, características que, según los especialistas, suelen facilitar las tareas de rescate.
Un agente táctico consultado explicó: “La profundidad aproximada del Dique 3 es de entre 5 y 7 metros. No hay corriente porque es un espejo de agua contenido”.
Aun así, la búsqueda no resultaba sencilla. Si la persona no sabía nadar -hipótesis probable según los testigos que lo vieron arrojarse sin titubeos y sin pedir ayuda- el tiempo transcurrido juega un rol determinante.
Uno de los aspectos que las autoridades quieren esclarecer es en qué estado se encontraba el joven antes de lanzarse al agua. Los testigos subrayaron que “no fue un accidente”, sino una acción deliberada.
Las barandas y medidas de seguridad del puente imposibilitan una caída casual, lo que refuerza la teoría de un salto voluntario.
La intensa búsqueda en Puerto Madero
La zona amaneció con un despliegue inusual:
-
ambulancias del SAME estacionadas sobre Alicia Moreau de Justo,
calles parcialmente cortadas,
buzos tácticos ya sumergidos en el dique,
y personal de Prefectura y Policía de la Ciudad evaluando el perímetro.
Mientras tanto, la presencia de la Fragata Sarmiento, recortada a lo lejos sobre el espejo de agua, servía como referencia para ubicar el epicentro del operativo.
A pesar de las condiciones del dique y la rápida respuesta de los equipos, el paradero del joven seguía siendo un misterio. Los buzos trabajan con visibilidad reducida y zonas en las que los restos del antiguo puerto forman relieves irregulares bajo el agua.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario