Caso Cecilia Strzyzowski: la insólita estrategia de los Sena que fue rechazada por la jueza

“No voy a hacer lugar a ese pedido, por cuanto esta garantía constitucional no se vería afectada en esta etapa, teniendo en cuenta que nos encontramos en el mismo proceso penal, donde todavía no se ha dictado sentencia. Entonces, no podemos hablar de un non bis in idem en esta etapa", señaló la jueza.

clan sena culpable

La defensa de César Sena, encabezada por Celeste Segovia, había solicitado la nulidad tanto del proceso de deliberación como de la resolución, argumentando que el jurado popular tomó su decisión en un contexto de fuerte presión social y mediática, que habría afectado la imparcialidad de los jurados. Los demás abogados defensores se habían sumado al pedido.

Por otro lado, la jueza sí dio permitió que Acuña y los Sena se realicen estudios una vez que termine esta etapa judicial y con las penas ya definidas. “Voy a disponer la realización de todas esas medidas solicitadas por las partes, pero no a los fines de esta audiencia, sino simplemente a los fines del control y el seguimiento que se debe tener de las personas detenidas a mi cargo”, aseguró.

La audiencia de este jueves comenzó poco después de las 10. Luego de la presentación de Fernández siguió la declaración de testigos presentados por la abogada Elena Puente, defensora de Gustavo Obregón y Fabiana González, ambos culpables de encubrimiento agravado. Para el viernes, se espera que la audiencia inicie a las 9.