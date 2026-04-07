Una adolescente de 15 años falleció por hantavirus en Chubut
La menor se encontraba recibiendo asistencia médica en el Hospital Zonal de Esquel, donde su cuadro de salud se agravó en las últimas horas hasta derivar en su deceso.
Una adolescente de 15 años murió producto de haber sido diagnosticada con hantavirus en la localidad chubutense de Cerro Centinela, ubicada a diez kilómetros de Corcovado.
La joven se contagió y estuvo aislada como otras 10 personas que fueron contacto estrecho de casos positivos en la comuna rural.
La víctima estuvo internada en el Hospital Zonal de Esquel transitando el cuadro derivado del contagio de esta enfermedad transmitida por roedores, cuya zoonosis causada por virus ARN pertenecientes a la familia Bunyaviridae.
De acuerdo a la Secretaría de Salud de Chubut, el caso formaba parte de un clúster familiar que involucraba dos diagnósticos previos confirmados. La joven, en aislamiento desde la detección de los primeros infectados, no sumó nuevos contactos estrechos externos. El brote inicial fue reportado el 2 de marzo, cuando se detectó el contagio en una mujer de 57 años.
Desde el primer momento, los equipos de salud desplegaron tareas de vigilancia epidemiológica y control, con seguimiento activo de los contactos.
La subsecretaria de Salud Pública Anabel Peña confirmó la intervención ininterrumpida en la zona, con monitoreos y acompañamiento a las familias afectadas. Peña instó a quienes tuvieron contacto estrecho con casos positivos a “cumplir con las indicaciones de los profesionales de la salud, que son quienes están concretando la vigilancia epidemiológica correspondiente”, según declaraciones recogidas por medios provinciales.
Peña aseguró que el sistema sanitario permanece activo en Cerro Centinela y Esquel, donde se mantiene un operativo preventivo desde la confirmación del brote.
En la Patagonia se contagia por la presencia del ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus) y la enfermedad se transmite a los seres humanos por la inhalación de partículas virales que se encuentran suspendidas en el aire que provienen de las secreciones de los roedores como orina, saliva o excrementos.
El cuadro de la enfermedad registra fiebre alta superior a los 38°C, dolores musculares intensos, cefalea, náuseas, vómitos y un malestar general que el paciente puede confundir con una gripe común. (Agencia OPI Chubut)
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