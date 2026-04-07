Una adolescente de 15 años falleció por hantavirus en Chubut.

hospital zonal de esquel La adolescente estaba internada en el Hospital Zonal de Esquel.

Desde el primer momento, los equipos de salud desplegaron tareas de vigilancia epidemiológica y control, con seguimiento activo de los contactos.

La subsecretaria de Salud Pública Anabel Peña confirmó la intervención ininterrumpida en la zona, con monitoreos y acompañamiento a las familias afectadas. Peña instó a quienes tuvieron contacto estrecho con casos positivos a “cumplir con las indicaciones de los profesionales de la salud, que son quienes están concretando la vigilancia epidemiológica correspondiente”, según declaraciones recogidas por medios provinciales.

Peña aseguró que el sistema sanitario permanece activo en Cerro Centinela y Esquel, donde se mantiene un operativo preventivo desde la confirmación del brote.

En la Patagonia se contagia por la presencia del ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus) y la enfermedad se transmite a los seres humanos por la inhalación de partículas virales que se encuentran suspendidas en el aire que provienen de las secreciones de los roedores como orina, saliva o excrementos.

El cuadro de la enfermedad registra fiebre alta superior a los 38°C, dolores musculares intensos, cefalea, náuseas, vómitos y un malestar general que el paciente puede confundir con una gripe común. (Agencia OPI Chubut)