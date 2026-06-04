Alarma en Chubut y Santa Cruz por la aparición de pingüinos muertos en las playas

Es que Chubut y Santa Cruz tienen numerosos apostaderos de diversas especies de pingüinos, entre ellas, la de Magallanes, que se acercan a estas latitudes para su reproducción y cría. La reserva de Punta Tombo, en Chubut, es un excelente ejemplo del hábitat que ocupan.

A raíz de los primeros reportes en Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia CADACE publicó en su perfil de Instagram un pedido para que el público participe del dispositivo de monitoreo.

"Este proceder es preventivo, por lo que hasta que se confirme, solicitamos a los vecinos que pasean por la playa, evitar acercarse a aves muertas recientemente y no pasear con sus mascotas sueltas, que puedan acercarse a olfatear o morder alguna ave muerta que se encuentre en el lugar y a los pescadores, hacerlo observando antes a los alrededores", señalaron.

"Solicitamos que en caso de encontrarse con un ave recientemente muerta, sea cualquier especie, tomar una foto con zoom, y enviarla junto con la ubicación del lugar (de Google maps) a Fundación CADACE. Es necesario ser precavidos y cautelosos", se lee en el mensaje.

Aunque es reconocida por cómo afecta a las aves de corral, la gripe aviar puede atacar también a las aves silvestres, como los pingüinos, y hasta en determinadas circunstancias pueden contagiarse otros animales.

En el caso de las aves marinas, los pingüinos son particularmente vulnerables a la gripe aviar y de ahí las medidas de precaución tomadas por las organizaciones locales. También podría tratarse de mortandad por escasez de alimentos, por contaminación en el mar o por alteraciones en su hábitat.