La jueza del escándalo con un preso condenado en Comodoro Rivadavia recuperó su cargo
El Tribunal Superior de Justicia de Chubut anuló la sentencia que había apartado a Mariel Suárez de sus funciones. La magistrada volverá a desempeñarse en el Poder Judicial.
Mariel Suárez, la exjueza de Comodoro Rivadavia que quedó envuelta en una fuerte polémica luego de ser filmada durante encuentros con un interno condenado a prisión perpetua, volverá a ocupar un cargo dentro de la Justicia de Chubut. La resolución fue adoptada por el Tribunal Superior de Justicia provincial, que declaró la nulidad de la sentencia emitida en noviembre de 2023 y habilitó su inmediata restitución.
La situación de Suárez había generado una enorme controversia desde finales de 2021, cuando trascendieron imágenes registradas dentro del Instituto Penitenciario Provincial. En esos videos se observaba a la magistrada compartiendo momentos de cercanía con Cristian “Mai” Bustos, condenado por homicidio. La difusión del material provocó cuestionamientos públicos y derivó en investigaciones administrativas y judiciales que pusieron en duda su continuidad dentro del sistema judicial.
Sin embargo, uno de los elementos centrales para el desenlace reciente fue el sobreseimiento que la exjueza obtuvo en la causa penal iniciada en su contra. La investigación no se enfocó específicamente en los gestos de afecto registrados en las grabaciones, sino en la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
La acusación sostenía que había faltado a una audiencia alegando cuestiones de salud cuando, en realidad, se encontraba visitando al detenido. Suárez argumentó que mantenía encuentros con Bustos porque estaba trabajando en un libro sobre su historia personal. El juez Marcelo Nieto Di Biase resolvió el año pasado que no existían elementos suficientes para sostener la acusación penal y decidió cerrar el expediente antes de que llegara a juicio.
Ese antecedente resultó determinante para la estrategia de la exmagistrada, quien reclamó que se revisaran las sanciones adoptadas en su contra dentro del ámbito institucional. Finalmente, los integrantes del máximo tribunal provincial coincidieron en que existieron irregularidades vinculadas a la garantía de imparcialidad durante el proceso.
El expediente también incorporó numerosos testimonios de agentes penitenciarios que describieron los encuentros mantenidos entre Suárez y Bustos. Varios de ellos relataron que observaron abrazos, caricias, selfies y una cercanía que consideraron impropia para una visita de carácter profesional. Uno de los informes indicó que ambos se saludaron de manera “no habitual”, mientras que otros efectivos señalaron haber visto imágenes compatibles con besos dentro del espacio destinado a las reuniones.
Las declaraciones incorporadas al sumario también mencionaron que la jueza ingresó en distintas oportunidades con objetos personales, alimentos y material de trabajo. Según algunos testimonios, cuando fue advertida sobre la existencia de grabaciones que documentaban esos encuentros, Suárez rechazó las interpretaciones realizadas por el personal penitenciario y sostuvo que su vínculo con el detenido estaba relacionado exclusivamente con la elaboración de un libro.
Ahora, tras la resolución unánime del Tribunal Superior de Justicia, el caso queda cerrado desde el punto de vista institucional y la magistrada recuperará formalmente su lugar dentro del Poder Judicial chubutense.
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