La jueza del escándalo con un preso condenado en Comodoro Rivadavia recuperó su cargo

Ese antecedente resultó determinante para la estrategia de la exmagistrada, quien reclamó que se revisaran las sanciones adoptadas en su contra dentro del ámbito institucional. Finalmente, los integrantes del máximo tribunal provincial coincidieron en que existieron irregularidades vinculadas a la garantía de imparcialidad durante el proceso.

El expediente también incorporó numerosos testimonios de agentes penitenciarios que describieron los encuentros mantenidos entre Suárez y Bustos. Varios de ellos relataron que observaron abrazos, caricias, selfies y una cercanía que consideraron impropia para una visita de carácter profesional. Uno de los informes indicó que ambos se saludaron de manera “no habitual”, mientras que otros efectivos señalaron haber visto imágenes compatibles con besos dentro del espacio destinado a las reuniones.

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Las declaraciones incorporadas al sumario también mencionaron que la jueza ingresó en distintas oportunidades con objetos personales, alimentos y material de trabajo. Según algunos testimonios, cuando fue advertida sobre la existencia de grabaciones que documentaban esos encuentros, Suárez rechazó las interpretaciones realizadas por el personal penitenciario y sostuvo que su vínculo con el detenido estaba relacionado exclusivamente con la elaboración de un libro.

Ahora, tras la resolución unánime del Tribunal Superior de Justicia, el caso queda cerrado desde el punto de vista institucional y la magistrada recuperará formalmente su lugar dentro del Poder Judicial chubutense.